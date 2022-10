Naispelaajat raivostuivat – näin paljon enemmän tienaavat jopa miesten joukkueiden maskotit

Denver Nuggetsin maskotin palkka herättää närää koripallopiireissä.

Palkka- ja korvauserot miesten ja naisten välillä ovat kuuma puheenaihe ajoittain myös urheilussa. Yhdysvalloissa heräsi erikoinen keskustelu sen jälkeen, kun Yahoo uutisoi koripalloliiga NBA:n maskottien jättipalkkoja.

Kovinta liksaa tienaa Denver Nuggetsin Rocky, peräti 630 000 euroa. Atlantan Harry The Hawk tienaa noin 600 000 ja Chicagon Benny The Bull yli 400 000.

Naisten urheilun markkinointiin keskittyvän Goals-yhtiön perustaja Caroline Fitzgerald nosti pian Twitterissä esiin, että parhaatkin naisten WNBA-liigan pelaajat tienaavat vain reilun kolmanneksen siitä, mitä Rocky-maskotti.

Lue lisää: Urheilumaskotilla on todella kovat tienestit – näin posketon on Rockyn vuosipalkka

Naiskoriksen ikoni Diana Taurasin vuosipalkka on noin 240 000 euroa. Samaan yhtävät Jewell Lloyd ja Breanna Stewart. Liigan keskipalkka on hieman yli 100 000 euroa.

– Palkkaero maskottien ja naisten huippu-urheilijoiden välillä kertoo kaiken siitä, miten urheilualalla arvostetaan naisia, Fitzgerald kirjoitti.

Asiaan otti pistävästi kantaa myös huippupelaaja Angel McCoughtry.

– Minä olen valmis opiskelemaan maskotiksi, McCoughty twiittasi.

36-vuotias McCoughtry on kaksinkertainen olympiavoittaja, ja hänet on valittu viidesti WNBA:n tähdistöotteluun. Hän on voittanut kahdesti sarjan pistekuninkuuden.

Suomen ainoa WNBA-pelaaja Awak Kuier tienaa noin 75 000 euroa kaudessa.