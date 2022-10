Tositapahtumiin perustuvasta HBO:n hittisarjasta tuli kohteidensa vihaama – ”En suostu katsomaan sekuntiakaan”

HBO:n Winning Time kuumentaa yhä tunteita.

1980-luvun Los Angelesissa elettiin kuumia ja kosteita aikoja. Mikään urheiluseura ei kuvastanut maailman glamourpääkaupunkia kuin Los Angeles Lakers, Magic Johnsonin ja Kareem Abdul-Jabbarin tähdittämä superjoukkue.

Seura voitti tuolloin peräti viisi koripalloliiga NBA:n mestaruutta ja ansaitsi näyttävästi pelityylistään sekä yltäkylläisestä menostaan parketin ulkopuolella lempinimen ”Showtime”.

HBO teki ikonisen joukkueen taipaleeseen pohjaavan tv-sarjan Winning Time, joka debytoi viime kevättalvena. Siitä tuli välittömästi suurmenestys katsojien keskuudessa.

Sarja perustuu toimittaja Jeff Pearlmanin vuoden 2014 kirjaan Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. Kirja nousi New York Timesin bestseller-listalle.

Sarja joutui kuitenkin välittömästi tulilinjalle, ja kritiikin terävimpänä kärkenä olivat juuri entiset Lakersin suuruudet. Heidän mielestään sarja oli vahvasti vääristelevä ja ylidramatisoitu.

Helsingissä tiistaina vieraillut Lakersin avainpelaaja Michael Cooper kuuluu yhtä lailla koviin kriitikoihin. Hän kertoo Ilta-Sanomille, että koko sarjan olemassaolo suututtaa häntä.

– Se sarja on tehty televisiota varten eikä edusta yhtään sitä, mitä oikeasti tapahtui. Se vahingoitti monia ihmisiä ja aiheutti Lakersin sisällä ja monissa perheissä säröjä. Jeff Pearlmanin kirja vietiin johonkin aivan ihmeelliseen suuntaan, Cooper lataa.

Cooper, samoin kuin liuta muita Lakersin legendoja, suuttui erityisesti tavasta, jolla sarjassa kuvataan seurajohtaja Jerry Westiä. West esitetään kiroilevana, viinaanmenevänä ja erittäin äkkipikaisena miehenä.

Westin lakimiehet vaativat pian sarjan alkamisen jälkeen anteeksipyyntöä ja Westin dramatisoinnin korjaamista. Tekijät vastasivat sanomalla, että kyseessä on draamasarja.

Cooperia asia harmittaa edelleen.

– Jerry West ei ansainnut sitä kohtelua, minkä hän siinä sai. Hän on hyvä mies. En ole koskaan nähnyt hänen ryyppäävän tai raivoavan, eikä hän juuri koskaan edes kiroile.

Delante Desouza esitti Michael Cooperia HBO:n sarjassa Winning Time.

Michael Cooper vieraili Helsingissä Hook Basketball Eventissä vieraspuhujana.

Samalla Cooper paljastaa, että on kuulopuheiden varassa. Hän on ollut sen sijaan mukana tekemässä dokumentääristä sarjaa Lakersista.

– Ei kiinnosta pätkääkään. Enkä halua mainostaa tuota sarjaa, jossa asioita ei ole tehty oikein eikä se kerro totuutta. En ole katsonut, enkä suostu katsomaan sekuntiakaan. Jotkut ystäväni ovat katsoneet sitä ja kertoneet sarjasta. Jotain he tekivät kuulemma oikeiden tapahtumien mukaan.

Kriitikoiden mukaan sarjassa myös ylikorostetaan päähenkilöihin kuuluvan Lakersin omistajan Jerry Bussin yliampuvaa tyyliä. Kuvia näyttelijä John C. Reillystä Bussina nähnyt Cooper on samaa mieltä.

– Tohtori Buss ei todellakaan kulkenut pukukoppikäytävillä paita haaroihin asti napit auki!

Cooperin esitetään sarjassa tekevän elintärkeän korin Boston Celticsiä vastaan, joka käänsi joukkueen kauden kulun. Todellisuudessa pisteet teki joukkuekaveri Norm Nixon. Asian kuullessaan Cooperin suulle leviää iso hymy.

– Hah, eivät saaneet edes sitä oikein!

Cooperia sarjassa esittää näyttelijä Delante Desouza. Cooperin mukaan Desouza ei ollut häneen yhteydessä sarjan tekovaiheessa kysyäkseen hänen taustojaan tai muita asioita valmistautuakseen rooliin.

Vaikka asia ei ole Lakersin legendoille mieleen, niin Winning Timesta on jo tilattu toinen tuotantokausi, jonka tekeminen käynnistyi elokuussa.