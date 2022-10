Helsingissä vieraileva Michael Cooper löysi yhden merkittävän eron USA:n ja Suomen välillä: ”En tarkoita tätä pahalla, mutta...”

Ruotsalaisnaisen kanssa avioitunut urheilutähti tuntee skandinaavisen elämänmenon.

Suomessa vieraileminen ei ole aivan uusi kokemus Michael Cooperille. 66-vuotias viisinkertainen NBA:n mestari vierailee Helsingissä parhaillaan ja oli puhujana Hook Basketball Event -paneelikeskustelussa asiantuntijavieraana.

Cooper kävi Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1993, kun kokoelma NBA:n huipputähtiä vieraili pelaamassa näytösotteluja. Meritoitunut Cooper oli matkaseurassaan likimain rivimies, sillä Suomessa vieraili todellisia koripalloaatelisia aina Magic Johnsonista Bob McAdoohon, George Gerviniin ja Alex Englishiin.

Nyt Cooper on pitkästä aikaa Suomessa, mutta tuntee olonsa hyvin mukavaksi.

– Tulin Suomeen eilen ja pian lähdemme taas, joten en ole ehtinyt tehdä paljoakaan. Mutta rakastan olla täällä. Elämäntyyli ja ihmiset ovat mieleeni, Cooper pohtii.

Los Angelesissa syntynyt ja kasvanut Cooper on tehnyt pitkän uran lajin parissa, mutta viettänyt todella ison osan siitä Los Angelesin alueella.

NBA:ssakin hänen seuransa oli koko uran ajan paikallinen mahtiseura Lakers. Valmentajana Cooper voitti kaksi mestaruutta naisten NBA:n Los Angeles Sparksin päävalmentajana.

Nyt, liki seitsenkymppisenä, hän elää yhä tutuissa maisemissa. Mutta elämä on tuonut matkalla paljon uuttakin.

– Olin nuorena naimisissa noin 24 vuotta. Nyt minulla on toinen yritys menossa.

Cooperilla on neljä lasta ensimmäisestä liitostaan. Toisen vaimonsa, ruotsalaisen Yvonnen kanssa heillä on yksi poika, 16-vuotias Nils.

– Pohjoismainen elämänmeno on tullut minulle tutuksi, kun olen käynyt perheeni kanssa Ruotsissa. Viimeisestä vierailustani on nyt pari vuotta, mutta nautin aina siellä käymisestä. Suomessa ja Ruotsissa on paljon yhtäläisyyksiä.

Kun on tottunut Los Angelesin kaltaisen miljoonakaupungin jatkuvaan menoon, on käyminen pohjolassa erilainen kokemus.

– Ainoa merkittävä ero on, että täällä on paljon vähemmän kaaosta kuin Yhdysvalloissa. En tarkoita tätä pahalla, mutta elämä täällä vaikuttaa yksinkertaisemmalta. Ihmiset tekevät omia juttujaan. LA:ssa juostaan aina yhdestä jutusta seuraavaan. Kun olemme Ruotsissa, voimme tehdä kaikkea ihan rauhassa, ei ole hektistä koko ajan. Täällä tulee samanlainen tunne.

Michael Cooper vieraili Hook-ravintolassa puhujana.

Cooper kertoo aikovansa vierailla Suomessa uudelleen ensi kesänä. Silloin on suunnitteilla yögolfturnaus muiden entisten NBA-tähtien kanssa.

Tarkoituksena on tuoda entisiä pelikavereita, mm. James Worthy, Jerry West ja Bob McAdoo. Kumpikin kuuluu koripallon kunniagalleriaan USA:ssa.

– Meillä kotona aurinko laskee siinä illalla. Suomessa kesällä aurinko paistaa, mitä, 23 tuntia? Kyllä siinä on tyypeillä ihmettelemistä, kun vien heidät golfaamaan keskellä yötä, Cooper sanoo ja nauraa perään.