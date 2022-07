Ei herkille: Tähtipelaajan vaimo julkaisi rajuja kuvia ruhjotusta vartalostaan – ”En voi enää olla hiljaa”

NBA-tähti Miles Bridges pidätettiin viime viikolla. Myöhemmin hänen vaimonsa Mychelle Johnson julkaisi kuvia rujoista vammoistaan.

NBA-koripalloilija Miles Bridges pidätettiin viime viikolla kotiväkivallasta, uutisoi New York Post. Poliisit hälytettiin tähtipelaajan kotiin Los Angelesiin väkivaltaiseksi äityneen riidan vuoksi.

Bridges, 24, ei ollut enää paikalla, kun poliisi saapui mutta ilmoittautui virkavallalle päivää myöhemmin. Hänet päästettiin vapaaksi 130 000 dollarin takuita vastaan.

Viikonloppuna, vain pari päivää pidätyksen jälkeen, Bridgesin vaimo Mychelle Johnson julkaisi Instagramissa kuvasarjan ja pitkän tekstin, jossa kertoo joutuneensa kauan jatkuneen pahoinpitelyn uhriksi.

Johnson, 24, julkaisi kuvia murtuneesta nenästään, verisestä korvastaan, nirhautuneista kasvoistaan ja vartalostaan, joka on mustelmien peittämä.

– Vihaan, että tilanne meni tähän pisteeseen, mutta en voi olla enää hiljaa. Olen antanut erään henkilöni tuhota kotimme, pahoinpidellä minua kaikin mahdollisin keinoin ja traumatisoida lapsemme loppuelämäksi, Johnson kirjoittaa.

Johnson kertoo ulostulonsa syyksi sen, ettei halua kenellekään muun kokevan sitä, mitä hänelle on tehty. Hän lisäsi kuvien yhteyteen sairaalasta saamansa raportin, jossa kerrotaan, että vammat ovat peräisin mieshenkilön pahoinpitelystä.

– En anna hänen ympärillään olevien ihmisten jatkaa minun vaientamistani ja valehtelua suojellakseen tätä henkilöä. Se on epäeettistä, moraalitonta ja todella sairasta. Se satuttaa sydäntäni, koska minulla on aina ollut toivoa ja paljon rakkautta. Niin pelottavaa kuin tämä onkin, nyt minun on aika puolustaa itseäni, hän jatkaa.

Voit katsoa lisää Johnsonin jakamia kuvia painamalla upotuksessa näkyvää nuolta. Varoitus: ei herkille.

Bridgesin neljä edellistä kautta edustama Charlotte Hornets julkaisi viime viikolla tiedotteen, jossa se kertoi olevansa ”tietoinen Bridgesin tilanteesta”. Seura kieltäytyi kommentoimasta asiaa enempää.

Kovia pistemääriä viime kausina nakutellut Bridges on tänä kesänä vapaa agentti. Hänelle on povattu jättimäistä, jopa satojen miljoonien dollarien sopimusta.

Brisgesillä ja Johnsonilla on kaksi yhteistä lasta. Pariskunta on seurustellut vuosien ajan.