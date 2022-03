NBA-tähti jäi kiinni Khloé Kardashianin pettämisestä – sen jälkeen suomalaisen Emilian puhelimeen ilmestyi viesti

Pettämiskohuista tunnettu NBA-pelaaja haki seuraa Suomesta asti.

Tristan Thompsonilla on ollut vaikeuksia pysyä housuissaan.

BFF Podi -nimistä podcastia juontavan Selen Ahishalin mukaan NBA-koripalloilija Tristan Thompson lähestyi suomalaista somevaikuttajaa Emilia Emjeniä yksityisviestillä.

Emjeni juontaa BFF Podia Ahishalin kanssa ja hänellä on yli 140 000 Instagram-seuraajaa.

– Saanko heittää sua vähän junan alle? Ahishali kysyi kaveriltaan kaksikon vieraillessa Molycast-nimisessä podcastissa.

– ”Emppuhan” on saanut monilta julkkiksiltakin viestejä, DM:ää (yksityisviestejä). Muun muassa Tristan Thompson on laittanut Empulle DM:ää.

Koripallosaavutusten ohella Thompson on tullut tunnetuksi vaiherikkaasta suhteestaan superjulkkis Khloé Kardashianiin.

Ahishalin mukaan NBA-tähti lähestyi Emjeniä hetki sen jälkeen, kun hän oli jäänyt kiinni viimeisillään raskaana olleen Kardashianin pettämisestä.

– ”Emppu” vaan screenshottasi sen ja laittoi sen storyyn, ja oli vaan ”Damn Tristan, but I’m mad at you too”.

Paljastuksen jälkeen yksi Molycastin juontajista luonnehti, voimasanan saattelemana, Thompsonia tyhmäksi.

– Niin on, Emjeni komppasi.

– Se ei opi, juontaja jatkoi. Emjeni oli samaa mieltä.

Chicago Bullsia edustava Thompson, 31, voitti NBA-mestaruuden keväällä 2016 Cleveland Cavaliersissa.

Isona laitahyökkääjänä nelospaikalla pelaava 206-senttinen kanadalainen on pudonnut viime kausina rajalliseen rotaatiorooliin. Bulls on jo Thompsonin viides seura viimeisen kahden vuoden aikana.

Thompsonilla ja Kardashianilla, 37, on vuonna 2018 syntynyt tytär. He erosivat 2019, kun Thompson jäi kiinni pettämisestä Kardashianin pikkusiskon Kylie Jennerin parhaan kaverin Jordyn Woodsin kanssa. Pari palasi yhteen seuraavana vuonna. Suhde päättyi uudestaan viime kesänä.

Suhdetta väritti kanadalaissyntyisen Thompsonin uskottomuus. Viime joulukuussa Thompson tunnusti olevansa salasuhteesta syntyneen poikavauvan isä.