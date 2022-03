Lauri Markkaselta yllättävä aluevaltaus, jonka ansiosta kertyy merkittävä summa vähävaraisille junioriurheilijoille

Lauri Markkanen on yksi Jyväskylään avattavan uuden ravintolan osaomistajista. Ravintolan tuotoilla tuetaan paikallista urheilutoimintaa.

Suomen kirkkain koripallotähti Lauri Markkanen on tehnyt uuden, hieman yllättävänkin aluevaltauksen. NBA-seura Cleveland Cavaliersia edustava Markkanen lähtee mukaan ravintolabisnekseen.

Markkanen, 24, on yksi synnyinkaupunkiinsa Jyväskylään avattavan Hook-ketjun uusimman ravintolan osaomistaja. Hookin pääomistajan ja operaattorin Juha Vuorion mukaan Markkanen on ihan ”oikea” osakas eikä pelkkä mainoskasvo.

– Kyse ei ole mistään prosentin kahden osuudesta. Laurilla on ravintolasta ihan kiva osuus, Vuorio kertoo.

Markkasen motiivi uudelle aluevaltaukselle ei ole raha – tai siis tarkemmin ottaen hänen omat ansionsa. Tällä kaudella noin 14 miljoonaa euroa ansaitsevan Markkasen mukaan häntä kiinnosti erityisesti mahdollisuus tälläkin tavalla tukea jyväskyläläisiä juniorikoripalloilijoita.

Nykyään Keski-Suomessa pyörii alle 10-vuotiaille lapsille tarkoitettu Lauri Markkasen koriskoulu, joka on osallistujille ilmainen.

– Tämä on hyvä mahdollisuus olla mukana tukemassa vähävaraisten nuorten koripalloharrastusta Jyväskylässä. Teemme hyväntekeväisyyttä tukemalla Honsun (paikallinen junioriseura) nuoria pelaajia muun muassa myydyillä nimikkohampurilaisillani, Ilta-Sanomien tavoittama Markkanen valaisee.

Hook on tukenut Honsun junioritoimintaa jo aiemmin. Seuran toiminnanjohtajan Sami Tolkin mukaan kyse on merkittävästä tuesta, joka nyt kasvaa.

– Summia en voi paljastaa, mutta tämän yhteistyön ansiosta pystymme tukemaan vähävaraisista perheistä tulevia pelaajia kausimaksuissa aika paljonkin. Junioriseuralle jokainen euro tulee tarpeeseen, ja varsinkin näille perheille tuki on merkittävä, Tolkki muotoilee.

” Summia en voi paljastaa, mutta tämän yhteistyön ansiosta pystymme tukemaan vähävaraisista perheistä tulevia pelaajia kausimaksuissa aika paljonkin.

Lauri Markkanen ryhtyi ravintolayrittäjäksi.

Viidettä kauttaan urheiluravintoloiden luvatussa maassa koripalloilevalla Markkasella on omat näkemyksensä siitä, miltä Jyväskylän keskustan paraatipaikalle avattavan ravintolan tulisi näyttää.

– En juuri vieraile baareissa, mutta on minulla ajatuksia siitä, millainen ravintolan tulisi olla. Mutta olen noviisi ravintolabisneksessä, joten aika näyttää, miten pystyn vaikuttamaan bisneksen kehittymiseen. Suunnitelmat ovat jo pitkällä, Markkanen kertoo.

Toukokuussa avattavaan ravintolaan on tulossa ainakin Markkasen mukaan nimetty lounge, jossa on esillä muun muassa tämän ensimmäisessä NBA-ottelussaan käyttämänsä kengät sekä pelipaitoja uran varrelta.

– Siitä tulee Laurin oma näyttelytila, jonne hän on kerännyt paljon tavaraa. On ollut hienoa huomata, että Lauri on todella innoissaan mukana tässä projektissa, Juha Vuorio sanoo.