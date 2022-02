Jättikauppa: NBA:n kaksi tyytymätöntä supertähteä vaihdettiin toisiinsa

Ben Simmons siirtyy Brooklyniin, James Harden Philadelphiaan.

Koripalloliiga NBA:n pelaajakauppojen takaraja on torstaina kello 22.00 Suomen aikaa.

Puolitoista tuntia ennen takarajaa nähtiin yksi liigan lähihistorian merkittävimmistä pelaajakaupoista. Brooklyn Nets lähetti supertähtensä James Hardenin Philadelphia 76ersiin vaihdossa Ben Simmonsiin.

Nets sai Simmonsin lisäksi kolmoslinko Seth Curryn, sentteri Andre Drummondin sekä kaksi ensimmäisen kierroksen varausvuoroa.

Kauden 2017–18 liigan arvokkain pelaaja Harden on ollut pitkään 76ersin tähtäimessä ja hänen on huhuttu olleen tyytymätön Netsin tähtisikermässä. Tilanteeseen on vaikuttanut toisen tähden, Kyrie Irvingin, rokottamattomuus ja sen seurauksena kyvyttömyys pelata kotipelejä Brooklynissä New Yorkin koronaprotokollasääntöjen vuoksi.

Joukkueen kolmas tähti, Kevin Durant, on kärsinyt monista loukkaantumisista.

Lisäksi tiettävästi Harden halusi jälleen hänelle tutun toimitusjohtajan Daryl Moreyn palveluksiin.

Nets hankki Hardenin vasta reilu vuosi sitten suuressa kaupassa, mutta partasuu tiettävästi kyllästyi oloonsa seurassa nopeasti.

Simmons puolestaan ei ole pelannut ollenkaan tällä kaudella. Hän suivaantui 76ersille sen jälkeen kun seuran ykköstähti Joel Embiid ja valmentaja Doc Rivers sysäsivät ison vastuun kevään pudotuspelipettymyksestä pahasti epäonnistuneen Simmonsin niskaan.

Simmons vetosi, ettei voi pelata mielenterveyssyistä. Hän ei kokenut olevansa valmis pelaamaan. Sixers on sakottanut häntä koko kauden ajan ja Simmons on tiettävästi menettänyt lähes 20 miljoonan dollarin edestä palkkatuloja pelaamattomuuden vuoksi.

Nyt molemmat oloonsa tyytymättömät tähdet saavat kaipaamansa siirron.