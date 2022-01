Lauri Markkasen Cleveland Cavaliers voitti jännärin

Sacramento Kings pani Cavaliersin ahtaalle, muttei päässyt lopussa ohi.

Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers kesti niukasti Sacramento Kingsin kirin koripallon NBA:ssa ja voitti vieraspelinsä 109–108 (62–49).

Ottelussa 32.51 minuuttia pelannut Markkanen keräsi 15 pistettä ja viisi levypalloa. Lisäksi hänelle kirjattiin yksi korisyöttö ja yksi torjunta. Markkanen onnistui 14 pelitilanneheitostaan kuudessa. Kahdeksasta kolmen pisteen yrityksestä onnistui kolme.

Cavaliers johti valtaosan pelistä, mutta Kings pääsi päätösneljänneksellä hetkeksi kolmen pisteen etumatkalle. Sen jälkeen vieraat saivat pelin jälleen uomiinsa ja karkasivat kymmenen pisteen päähän, kun ottelua oli noin kaksi ja puoli minuuttia jäljellä.

Kings ei lannistunut ja nousi pisteen päähän. Joukkueen viimeinen heitto meni kuitenkin ohi, ja Cavaliers voitti niukasti.

Cavaliersilta löytyi vastuunkantajia laajalta rintamalta, sillä kuusi pelaajaa ylsi kaksinumeroiseen pistesaldoon, mutta yksikään ei kerännyt yli 20 pistettä. Jarrett Allen heitti 18 pistettä ja rohmusi peräti 17 levypalloa. Myös Kevin Love heitti 18 pistettä.

Allenin tavoin Cavaliersista niin sanottuun tuplatuplaan ylsi Darius Garland, joka heitti 12 pistettä ja antoi 11 korisyöttöä. Evan Mobley heitti 17 ja Cedi Osman Markkasen tavoin 15 pistettä.

Kingsin pisterohmuja olivat Tyrese Haliburton ja Buddy Hield, joista ensiksi mainittu keräsi 21 ja jälkimmäisenä mainittu 19 pistettä.

Cavaliers on itälohkossa kuudentena. Joukkue on kerännyt tällä kaudella 23 voittoa ja 18 tappiota. Kings on länsilohkossa sijalla 12. Joukkueen saldo on 16 voittoa ja 27 tappiota. Kings on hävinnyt viisi tuoreinta otteluaan.

Cavaliers on parhaillaan kuuden ottelun vieraspelikiertueella, josta sillä on puolet takanaan. Tilastoihin on merkitty kaksi voittoa ja yksi tappio.