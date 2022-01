”136-kiloinen löysä lihava poika” tööttäsi rumasti vastustajaa – loukkaantunut pelaaja antoi nyt supertähden kuulla kunniansa

Markieff Morrisin ja Nikola Jokicin välillä on pahaa verta.

Miami Heatin Markieff Morris antoi palaa Twitterissä. Koripalloliiga NBA:n suurimpiin tähtiin kuuluva Denver Nuggetsin Nikola Jokic sai ilkeän kuitin.

32-vuotias laitahyökkääjä on ollut sivussa marraskuun 8. päivästä asti. Morris loukkaantui NBA:ta kohahduttaneessa kahakassa, jossa toisena osapuolena oli sarjan MVP:n titteliä hallussaan pitävä Jokic.

Morris taklasi Jokicia kylkeen tahallisella ja turhan roisilla rikkeellä keskialueella. Serbialaistähti poltti päreensä täydellisesti, kiihdytti ja tööttäsi tilanteesta pois kävellyttä Morrisia suoraan selkään.

Molemmat saivat tilanteesta ulosajot teknisillä rikkeillä. Jokicille määrättiin jälkiseuraamuksena yhden ottelun pelikielto. Morrisin katsottiin syyllistyneen törkeään virheeseen ja hänelle tuomittiin 50 000 dollarin sakkoihin.

Perjantaiaamuna Morris antoi sarjan MVP:lle täyslaidallisen, kun Twitterissä ihmeteltiin sitä, että Heat-pelaajalta on jäänyt välistä jo 30 sarjapeliä.

– Kyseessä on oikea loukkaantuminen! Kuvittele, että 136-kiloinen löysä lihava poika juoksee täydellä vauhdilla selkärankaasi! Tulen pian takaisin, kuten olen sanonut, Morris kirjoitti.

MIAMI on pärjännyt ilman roolipelaajansa ja majailee NBA:n itäisessä konferenssissa neljäntenä. Jokicin Denver miehittää läntisen konferenssin seitsemättä sijaa.

211-senttinen serbisentteri on ollut tälläkin kaudella sarjan parhaita pelaajia ja on vahva kandidaatti sarjan MVP:ksi. Jokic on pussittanut koreja 25,7 pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla. Levypalloja serbi on poiminut 14,7 pelissä ja antanut keskimäärin seitsemän syöttöä.