Lauri Markkasen NBA-joukkue voittoputkessa – suomalaisen sihti kateissa

Koripalloliiga NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers on kaatanut vieraissa Milwaukee Bucksin lukemin 119–90.

Avauskokoonpanossa ollut Markkanen heitti pelissä kahdeksan pistettä ja otti kaksi levypalloa. Suomalaista nähtiin parketilla yli 29 minuuttia.

Markkanen yritti kolmosia seitsemän kertaa, mutta yksikään ei sujahtanut sukkaan.

Pelin tehokkain oli Milwaukeen Jordan Nwora, joka teki 28 pistettä. Cavaliersin tehokkain oli Cedi Osman, joka pussitti 23 pistettä.

Cleveland on nyt voittanut kuusi ottelua putkeen. Se on 31 pelin jälkeen itäisessä konferenssissa kolmantena. Joukkue on voittanut yhteensä 19 peliä ja hävinnyt 12.

Cavaliersin edellä on Markkasen entinen joukkue Chicago Bulls, joka on pelannut 27 ottelua. Se on voittanut niistä 17 ja hävinnyt 10.