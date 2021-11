Kotimaansa vainoama NBA-konkari vaihtaa nimeään – kehottaa boikotoimaan Pekingin olympialaisia

Turkkilainen Enes Kanter on vuosikausien ajan ollut ei-toivottu henkilö kotimaassaan, sillä pelaaja on toistuvasti kritisoinut julkisesti presidentti Recep Tayyip Erdogania.

Äänekkäänä ihmisoikeuksien puolestapuhujana tunnettu turkkilainen koripalloilija Enes Kanter vaihtaa nimeään, kertoo CNN.

29-vuotias Boston Celticsissä pelaava sentteri tunnetaan jatkossa nimellä Enes Kanter Freedom. Kanter saa maanantaina myös Yhdysvaltain kansalaisuuden.

NBA-parketeilla arvostettuna roolipelaajana pidetty Kanter on vuosikausien ajan ollut ei-toivottu henkilö kotimaassaan Turkissa, sillä pelaaja on toistuvasti kritisoinut julkisesti presidentti Recep Tayyip Erdogania. Maan hallitus on antanut koripalloilijasta kansainvälisen pidätysmääräyksen.

Turkki syyttää Kanteria kytköksistä terrorismiin. Kanter on uskonoppineen Fetullah Gülenin kannattaja. Gülenia syytetään vuoden 2016 epäonnistuneesta vallankaappausyrityksestä.

Kanter on ottanut sosiaalisessa mediassa ja pelikentillä kantaa myös muihin ihmisoikeuskysymyksiin.

Kauden alla Kanter antoi tukensa Tiibetin itsenäistymispyrkimyksille käyttämällä vapausviestillä varustettuja pelikenkiä.

Vuodesta 2010 NBA:ssa pelannut Kanter on nostanut tapetille myös Kiinan uiguurivähemmistön kohtelun. Kansainvälinen yhteisö on kritisoinut Kiinaa Xinjiangin maakunnassa miljoonien uiguurimuslimien sulkemisesta työleireille.

Lisäksi mies on kritisoinut Taiwanin ja Hongkongin kohtelua. Koripalloilija on kehottanut kansainvälistä yhteisöä boikotoimaan ensi vuonna järjestettäviä Pekingin talviolympialaisia.

Kiina onkin ottanut pelaajan hampaisiinsa. Kanterin nimi ei enää tuota hakutuloksia Kiinassa suositussa sosiaalisessa mediassa Weibossa, ja NBA-ottelut Kiinassa suoratoistava Tencent poisti Celticsin pelit palvelustaan.

Kanter pelasi viime kaudella Portland Trail Blazersissa 11,2 pisteen keskiarvolla. Hän teki yksivuotisen sopimuksen Celticisin kanssa ja ansaitsee tästä kaudesta 2,6 miljoonaa dollaria (nykykurssilla 2,2 miljoonaa euroa).

Kuluvalla kaudella Kanter on pelannut vain yhdeksässä ottelussa tehden niissä 4,3 pistettä ottelua kohden.