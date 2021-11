211-senttinen supertähti kävi suurtapahtumassa ja hämmästyi – paikalla olikin pelkkiä naisia

Giannis Antetokounmpo kävi Harry Stylesin konsertissa.

NBA:n supertähti Giannis Antetokounmpo, 26, kertoi Twitterissä käyneensä brittimuusikko Harry Stylesin keikalla. Kreikkalainen koripalloilija sanoi yllättyneensä yleisön koostumuksesta.

– Konsertin yleisöstä 99 prosenttia oli naisia. Ja sitten olin minä. Olen iso Stylesin fani. Hän on loistava esiintyjä, Antetokounmpo twiittasi.

Styles, 27, on parhaillaan Yhdysvaltojen kiertueella yhdessä Jenny Lewisin kanssa. Hän julkaisi vuonna 2019 toisen soololevynsä Fine Line, jota Rolling Stone -lehti piti yhtenä kaikkien aikojen parhaista albumeista. Levyn single Watermelon Sugar on ollut jättihitti Yhdysvalloissa. Ennen soolouraansa Styles esiintyi poikabändi One Directionissa. Styles on myös näytellyt elokuvassa Dunkirk.

Kreikkalainen Antetokounmpo on hallitseva NBA:n mestari yhdessä joukkueensa Milwaukee Bucksin kanssa. Hän oli viime kauden finaalien arvokkain pelaaja.

Tällä kaudella Bucks on voittanut neljä kahdeksasta ottelustaan. Antetokounmpo on tehnyt 27 pistettä ja repinyt lähes 11 levypalloa ottelua kohden. Syöttöjä per peli hän on kerännyt reilut kuusi kappaletta.