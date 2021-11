21-vuotiaan urheilutähden muuttunut olemus herätti huomion – suositussa tv-ohjelmassa alkoi tyly vitsailu

Inside The NBA -ohjelmassa otettiin hyvin suorasukaisesti kantaa Zion Williamsonin olemukseen.

Nuori koripallotähti Zion Williamson on ollut muutaman vuoden ajan kuumin nuori nimi NBA:ssa. New Orleans Pelicans huusi hänet ensimmäisenä pelaajana varaustilaisuudessa 2019. Tuolloin pidettiin selvänä, että seura sai liigan seuraavan ykkösnimen, kun LeBron James jää aikanaan kentiltä sivuun.

Nyt puhuttaa pelitaitojen sijaan kuitenkin hänen fyysinen olemuksensa.

Parhaimmillaan Williamson on ollut ylivoimainen. Kaksimetrinen laituri on erittäin räjähtävä. Hän on fyysisesti poikkeuksellinen pelaaja NBA:ssa, sillä painoakin on normaalisti noin 130 kiloa.

21-vuotiaan taival ei kuitenkaan ole ollut helppo, sillä hän on kärsinyt monista loukkaantumisista. Tuorein kolaus oli syksyllä sattunut jalkavamma, joka pitää hänet sivussa alkukauden peleistä.

Williamson on kuvattu usein Pelicansin mukana ottelutapahtumissa, viimeksi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa pelatussa ottelussa Phoenix Sunsia vastaan.

Charles Barkley (oik.) kärsi pelivuosinaan myös painonhallintaongelmista.

Ottelun aikana suositussa Inside the NBA -ohjelmassa panelistit Charles Barkley ja Shaquille O’Neal panivat merkille – kuten moni heitä ennenkin – Williamsonin silminnähden nousseen elopainon.

Barkley aloitti tylyn vitsailun, kun tv-kuvissa näytettiin videota Williamsonista lämmittelemässä.

– On kuin minä ja Shaq olisimme saaneet vauvan, Barkley sanoi ja viittasi omaansa ja O’Nealin reheviin ruumiinrakenteisiin.

O’Neal sai niin pahan naurukohtauksen, että nousi tuolistaan ja teeskenteli joutuvansa poistumaan lavalta.

Pelikuntoinen Williamson puolitoista vuotta sitten.

Sekä Barkley että O’Neal muistetaan pelivuosiltaankin isokokoisina herrasmiehinä, joiden elopaino ei aina pysynyt samoissa mitoissa. Barkley eritoten on puhunut painonhallintavaikeuksistaan uransa aikana ja sen jälkeen.

– Vitsailen, mutta olen myös tosissani. Shaq, me saatiin kesällä vauva! Barkley aloitti ja vakavoitui heti perään.

– Nyt pitää olla kriittinen. Tilanne on tämä. Kun pelasin itse Philadelphiassa, Moses Malone sanoi minulle, että olen lihava ja laiska. Aloin itkeä. Se keskustelu satutti, mutta se myös käänsi urani suunnan, 1984–1992 76ersissä pelannut Barkley kertoi.

Barkley sanoi olevansa huolissaan siitä, että Williamsonilla on ollut lyhyen uransa aikana jo monta erilaista jalkavammaa.

– Silloinkin, kun on loukkaantuneena, pitää oppia hallitsemaan ruokailuaan. Muuten satuttaa itseään aina uudestaan kuntoutusvaiheessa, kun jalalle asettaa entistä enemmän painoa. Jonkun seurassa pitää olla tämän tilanteen aikuinen ja sanoa, että hei kaveri, sinun pitää laittaa itsesi kuntoon. Hänellä (Williamson) on paljon vaikutusvaltaa seuran sisällä, ja jotkut voivat pelätä hänen suututtamistaan, mutta ei Pelicans voi silloinkaan voittaa, jos Zion on aina loukkaantuneena.

O’Nealin tapana oli uransa aikana pelata itsensä kuntoon kauden edetessä.

Studiokollega, kaksinkertainen NBA-mestari Kenny Smith komppasi Barkleya ja huomautti, että ammattilaisurheilija ei voi pelata itseään pelikuntoon.

– Ei koripalloa pelaamalla treenata itseään kuntoon. Pitää treenata itsensä kuntoon, jotta voi pelata koripalloa. Hän on todella uskomaton, taitava pelaaja, mutta hän ei ole lähelläkään pelikuntoa. Sanotaan, että hän palaa parin kolmen viikon kuluttua. Tuo ei todellakaan näytä siltä.

O’Neal edusti 1992–2008 kestäneellä urallaan Orlandoa, Los Angeles Lakersia, Miami Heatia, Phoenix Sunsia, Boston Celticsiä ja Cleveland Cavaliersia. Barkley pelasi vuodesta 1984 vuoteen 2000 vuoroin Philadelphiassa, Phoenixissa ja Houstonissa. O’Neal voitti urallaan neljä NBA:n mestaruutta.

Inside the NBA on suosituimpia urheilun studio-ohjelmia Yhdysvalloissa. Se on voittanut peräti 16 urheilun Emmy-televisiopalkintoa, minkä lisäksi Barkley on valittu neljästi vuoden parhaaksi studioanalyytikoksi.

Charles Barkley vuonna 2019.

Williamson on saanut nykykunnostaan viime viikkoina paljon kritiikkiä. Yksi näkyvimmistä kriitikoista on ollut hänen entinen pelikaverinsa JJ Redick omassa podcastissaan.

– Zionin on pakko treenata itsensä parempaan kuntoon. Se ei ole mikään salaisuus. Ja hänen on pakko pysyä terveenä.

Kun Williamson itse kommentoi painoasioitaan viime maaliskuussa Redickin podcastissa hän sanoi, että painoa pudottaessaan hän tuntee olonsa heikommaksi kentällä.

– En pysty tekemään samoja asioita kuin teen nyt. Pitää vain löytää oikea tasapaino asioissa. Uskon, että pystyn pääsemään vielä uudelle tasolle painoni ja pelikuntoni kanssa, Williamson sanoi tuolloin.