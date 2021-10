Cleveland otti jälleen vierasvoiton – Lauri Markkanen heitti seitsemän pistettä

Cavsin vieraspelikiertue jatkuu perjantaina Lakersin vieraana.

Cleveland Cavaliers jatkoi vieraspelikiertuettaan toisella peräkkäisellä vierasvoitolla, kun se nujersi Los Angeles Clippersin 92–79 NBA-koripalloliigassa. Edellisen kerran Cavaliers oli voittanut Clippersin vieraissa maaliskuussa 2016.

Clevelandin avausviisikon pienenä laitahyökkääjänä pelanneen Lauri Markkasen alkukauden heikko heittotarkkuus jatkui, sillä hän sai sisään seitsemästä pelitilanneheitostaan kaksi ja keräsi seitsemän pistettä runsaan 28 peliminuutin aikana. Kauden viiden ensimmäisen ottelun aikana Markkanen on saanut pelitilanneheitoistaan sisään 30,5 prosenttia ja kolmosistaan 23,3 prosenttia.

Clippersiä vastaan Markkasen kaikki neljä kolmosyritystä sujahtivat ohi, mutta hän kaapi yhdeksän levypalloa, antoi yhden korisyötön ja riisti kerran. Clevelandin koko joukkueen kolmostarkkuus oli samoin kateissa, sillä 20 yrityksestä vain kolme meni sisään. Vieraat hallitsivat ottelua korien alla, mistä Cavaliers takoi 48 pistettä Clippersin 34:ää vastaan. Takamies Collin Sexton oli Cavaliersin paras korintekijä 26 pisteellä.

– Hyökkäykseen jäi toivomisen varaa, mutta näiden kavereiden puolustamista ei voi moittia. Meidän kaverimme ovat uhrautuneet joka hetki voittaakseen pelejä, Cavaliersin päävalmentaja J.B. Bickerstaff sanoi ESPN:n nettisivuilla.

Cavaliers aloitti kauden kahdella tappiolla, mutta on sen jälkeen voittanut kolme ottelua peräkanaa.

– He luovat identiteettimme. Sen, keitä me olemme ja miten pelaamme. Tämä on aikaista, joten en halua hätiköidä, mutta heidän asenteensa on ollut se, että jano sammutetaan. Se on ollut kaikkein vaikuttavinta, Bickerstaff jatkoi.

Cavaliers pelaa perjantaina uudelleen Los Angelesissa, tällä kertaa kaupungin toisen NBA-joukkueen Lakersin vieraana. Miehistönsä täksi kaudeksi uudistanut Lakers on alittanut ennakko-odotukset häviämällä kolme kauden viidestä ensimmäisestä ottelustaan.