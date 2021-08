Asiantuntija lyö faktat pöytään Lauri Markkasen ”suomalaiselle täysin poikkeuksellisesta” siirrosta

Kristian Palotie pitää Lauri Markkasen siirtoa onnistuneena.

NBA-tähti Lauri Markkasen uutisoitiin perjantai-iltana siirtyvän Cleveland Cavaliersiin. Neljän vuoden sopimus on arvoltaan peräti 67 miljoonaa dollaria.

Lue lisää: Lauri Markkaselle mieletön tilipäivä! Siirtyy suurkaupassa ex-mestarin riveihin

Koripalloasiantuntija Kristian Palotie myöntää, ettei Cavaliers ole huhuttuihin Dallasiin tai New Orleansiin verrattuna ”se seksikkäin vaihtoehto”, mutta 16,75 miljoonan dollarin vuosipalkan olevan siirron arvoinen.

– Rahallinen turva, jonka Markkanen saa, on suomalaiselle urheilijalle täysin poikkeuksellinen, Palotie huomauttaa.

Koska Markkanen oli rajoitettu vapaa agentti, hänen kätensä olivat sidotut siirron suhteen. Palotie uskoo, että jättipotin iskiessä tiskiin päätös oli helppo.

Hän myös muistuttaa, että useimmat NBA-pelaajat pääsevät vasta toisen sopimuksensa jälkeen valitsemaan itse seuransa.

Lue lisää: Kommentti: Lauri Markkanen varmisti tilin, joka jättää Teemu Selänteen ja muut NHL-tähdet kauas taakse – sopimuksessa piilee silti iso riski

Clevelandin materiaalia Palotie kuvaa kapeaksi, eikä hän usko joukkueen pelaavan ensi kauden pudotuspeleissä.

Cavaliers ei ole huippuseura ja sen vajoamisen syyksi annetaan usein LeBron James, joka siirtyi Clevelandista Lakersiin vuonna 2018.

– Seuraa ei voi sanoa NBA:n huonoimmaksi, mutta puhutaan heikoimmasta kolmanneksesta. Mitään peliliikkeitä parempaan suuntaan ei ole nähtävissä. Etenkään 2010-luvulla seuraa ei ole johdettu mitenkään esimerkillisesti.

Clevelandissa Markkasen peliaikaa saattavat syödä joukkueen nuoret takamiestähdet Colin Sexton ja Darius Garland. Erityisesti ensin mainittu ei ole hanakka syöttelijä.

Palotie uskoo, että joukkueen konkari Ricky Rubio pystyy auttamaan nuorukaisia kehittymään pelaajina ja täten avittamaan myös Markkasen tilannetta.

– Isoin asia on kuitenkin joukkueen sentteri Jarrett Allen, joka pystyy avaamaan tilaa Markkaselle onnistua. Lisäksi Rubion kanssa Markkasen on helppo ennakoida, milloin ja mihin syöttö tulee.

Kristian Palotie (oik.) valmensi Ura Basketia Korisliigassa.

Yksi kysymysmerkki on se, pelaako Markkanen joukkueen avausviisikossa. Joukkueesta löytyy esimerkiksi tuore ykkösvaraus, huippulupaus Evan Mobley.

– Clevelandin tavoite tulevalla kaudella ei ole niinkään voittaa pelejä, vaan kehittää pelaajia. Voi olla, että Mobley on avauksessa ja Markkanen penkillä, mutta en pidä sitä merkityksellisenä. Luulen, että Mobley–Allen–Markkanen-kolmikko tulee pelaamaan suuren osan näistä isojen pelaajien minuuteista.

Vaikka Cleveland hankki Markkasen jättisummalla, seura voi kaupata pelaajan tammikuusta alkaen, Palotie muistuttaa.

– Toki se on epätodennäköistä tällaisen satsauksen jälkeen. Silti Markkasen sopimuksen koko on sellainen, joka on nyky-NBA:ssa aika helppo ja ideaalinen kaupattava.

Vastuksista tuli pelikaverit: Allen ja Markkanen taistelemassa pallosta viime kaudella.

Markkasen tuleva tilipussi on suomalaiselle urheilijalle merkittävä. Palotie huomauttaa, että Markkanen ei tiettävästi hyväksynyt joulukuussa Chicagon tarjoamaa 60 miljoonan ja neljän vuoden sopimusta.

– Nyt hän saa seitsemän miljoonaa enemmän, niin onhan tämä erinomainen suoritus. Aika harva suomalaisurheilija, NHL-pelaaja tai edes valioliigapelaaja tienaa vastaavaa summaa.

Suomessa ollaan oltu Palotien mukaan liian hätäisiä Markkasen kanssa.

– Kun Markkasen tulokaskausi oli niin upea, haluamme menestystä nopeasti ja olisihan se ollut siistiä, jos hän olisi ollut pudotuspeleissä.

Tulevaisuuden kannalta siirto on kuitenkin oikea.

– Markkanen pääsee paremmin esille kuin Chicagossa ja sitten kysymys vain on, mitä tapahtuu seuraavien vuosien aikana. Tärkeintä on pysyä terveenä.