Kommentti: Lauri Markkanen varmisti tilin, joka jättää Teemu Selänteen ja muut NHL-tähdet kauas taakse – sopimuksessa piilee silti iso riski

Lauri Markkanen ei nälkäistä päivää enää näe, mutta uusi osoite on arvoitus. Cleveland Cavaliers ei ole sattumalta NBA:n surkein seura, kirjoittaa Janne Oivio.

Suomen ensimmäisen NBA-tähden Lauri Markkasen tuleva osoite on vihdoin selvillä. Cleveland Cavaliers antoi Markkaselle neljän vuoden ja 67 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.

Markkasen keskipalkka, 16,75 miljoonaa dollaria vuodessa, on summa, josta edes hajuetäisyydelle ei pääse yksikään toinen suomalainen joukkueurheilija. F1-paroni Kimi Räikkönen toki sitten omassa kastissaan. Suomen NHL:n palkkakunkut, kuten Teemu Selänne, Tuukka Rask, Mikko Koivu ja kumppanit pääsivät uratienesteissä tuonne Markkasen neljän vuoden sopimuksen lukeman tienoille, Selänne ainakin yli.

Mutta Markkasen ura-ansiot voidaan jo nyt laskea lukemaan 87 miljoonaa taalaa, sillä suunnilleen sen verran hän nettosi neljän vuoden tulokassopimuksestaan. Meneekö ajan saatossa esimerkiksi Mikko Rantanen kokonaistienesteissä ohi on enemmän kiinni siitä, miten Markkanen nyt onnistuu Clevelandissa.

Ero NBA:n ja NHL:n rahatodellisuudessa tiivistyy tähän: kiekkoliigan kovin keskiliksa on Connor McDavidin 12,5 miljoonaa kaudessa. Markkasesta tulee Spotrac-sivuston tilaston perusteella NBA:n 75:nneksi kovapalkkaisin pelaaja, ja hän tienaa kaudessa enemmän kuin McDavid.

Syitä on kaksi: ensinnäkin NBA:lla on huomattavasti suositumpana sarjana merkittävästi isompi televisiointisopimus kuin NHL:llä, mikä takaa pelaajille paljon isomman rahapotin palkkoihin. Lisäksi NBA-joukkueessa on kerrallaan maksimissaan 15 pelaajaa, NHL-joukkueessa 23.

NBA:n palkkakatto on 112 414 000 dollaria, ja sen saa tietyin ehdoin ylittää. NHL:n katto on tiukka 81,5 miljoonaa. Enemmän jaettavaa harvempien kesken.

Tämän vuoksi NBA:n suurimmat yhden kauden palkat ovat pian 50 miljoonan dollarin korvilla.

Tämä selittää myös Markkasen suuren liksan. Se näyttää hurjalta, mutta kuten mainitsin yllä, Markkanen on sijalla 75 liigan palkkatilastossa. Summa on pitkälti linjassa niiden arvioiden kanssa, joita ennen kesää veikkailtiin. Jos laskuista jätetään pois pienemmät, taulukkopalkalla laskettava tulokassopimukset, niin voi sanoa, että Markkanen sai suunnilleen tasonsa mukaisen palkan.

Ja jos palkan katsoo olevan vähän yläkanttiin, niin Cavaliers tietenkin toivoo suomalaisen olevan useammin pelikunnossa ja sen seurauksena tehokkaampi – seuran näkökulmasta toive siis on, että sopimuksen saatossa Markkasen arvo parketilla on suurempi kuin mitä sopimus statukseltaan indikoi. Ja se on täysin realistinen mahdollisuus, jos Markkanen pysyy terveenä.

Valmentaja Jim Boylen ei saanut Bullsista lähellekään parasta irti.

Numerot kiinnostavat aina, mutta unohdetaan raha tästä eteenpäin tässä jutussa. Merkittäviä kysymyksiä on jäljellä kaksi: miksi Cavaliers halusi Markkasen, ja miten Markkanen päätyi seuraan?

Otetaan ensin jälkimmäinen. Totuus on, että Cavs ei varmasti ollut Markkasen toivelistalla sijalla yksi. Seura on ollut viime vuodet paikka, jossa urat kuolevat.

Markkasen leirin suosikkikohde vapaiden markkinoiden aikana oli Dallas, mutta Mavericks ja Chicago Bulls eivät päässeet siirron ehdoista sopuun.

Tuolileikki kävi nopeasti vaikeaksi, sillä muutaman ensimmäisen päivän jälkeen vapailla markkinoilla oli enää kourallinen seuroja, joilla olisi ollut realistisia edellytyksiä tai tarvetta Markkasen hankkimiselle. Charlotte ja New Orleans päätyivät muihin ratkaisuihin.

Kylmä fakta on, että kun LeBron James ei ole pukenut seuran nuttua ylleen 2010-luvulla (2010–14 Miamissa, 2018–21 LA Lakersissa), Cavs ei ole kertaakaan voittanut enempää kuin 33 ottelua 82 ottelun runkosarjassa.

Seurajohdon näytöt, 60 voittoa ja 159 tappiota Jamesin viimeisimmän lähdön jälkeen, eivät varsinaisesti indikoi siitä, että tunnelin päässä olisi hetimiten valoa. Seuran omistaja Dan Gilbert tunnetaan impulsiivisuudestaan, eikä hän ole löytänyt pelaajia saati valmentajaa tai seurapomoa, joka olisi pystynyt voittamaan millään muotoa ilman Jamesia.

Viime vuonna Cavaliers voitti 22 peliä ja hävisi 50. Seuralla on kauniisti sanottuna jälleenrakennusvaihe kesken. Taas.

Cleveland oli tuskin ainoa vaihtoehto, mutta hyvin todennäköisesti rahakkain. Dallas tuskin olisi voinut tarjota likimainkaan samansuuruista korvausta.

Prosessin aikana kävi ulkopuolisellekin aika selväksi, että Markkasen leirin tavoitteena oli yrittää löytää sopivin mahdollinen kohde pelaajalle. Se oli varmasti yksi Bullsin aikakauden opetuksista, koska suomalainen joutui väärään paikkaan väärään aikaan: keskelle huonosti johdettua jälleenrakennusprosessia, jossa ei ollut suuntaa kentällä tai kabinetissa.

Markkanen jäi epäonnistuneessa prosessissa jalkoihin, kun seurajohto vaihtui. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että optimivaihtoehtoa ei tullut kohdalle, mutta pois Chicagosta oli päästävä.

Cavaliersille Markkanen on arvo on siinä, että he saavat kehittyvän 24-vuotiaan pelaajan osaksi jälleenrakennustaan. Hinta on kohtalainen, ja suomalaisen pallollisten taitojen pitäisi sopia palettiin. Tuore ykkösvaraus Evan Mobley on yksi lahjakkaimmista isoista miehistä liigassa hetkeen. Seuralla on myös toinen laatusentteri Jarrett Allen.

Vierelle löytyy siis laatua, tosin samasta pelipaikasta ainakin toistaiseksi taistelee meritoitunut konkari Kevin Love.

Lauri Markkasen päättynyt kausi ei ollut hänen parhaansa.

Markkasen isompi huoli – ja varmasti merkittävimpiä sopimustarjouksen hyväksymisessä askarruttaneita tekijöitä – oli Cavaliersin nuori takamieskaksikko Darius Garland–Colin Sexton.

Molemmat ovat äärimmäisen lahjakkaita, mutta myös erittäin pallonälkäisiä. Sextonia eritoten ei syöttäminen juuri kiinnosta.

Vaarana siis on, että Markkaselle käy hieman samoin kuin Chicagossa: hänestä tulee parketilla sivustaseuraaja, kun takamiehet pyörittävät vuoroin yhden miehen näytöksiään. Seuran johdossa on myös samanlaisia indikaattoreita kuin Bullsissa 2017.

Tällaisesta tilanteesta Markkanen juuri näytti haluavan pois. Mutta markkinat päättivät toisin.

Nähtäväksi jää, opettaako olympialaisissa hurmannut pelinteon kuningas Ricky Rubio nuorille hieman pallon jakamisen jaloa taitoa. Toivoa sopii, että se onnistuu.

En missään tapauksessa moiti Markkasta siirrosta. Hän tienaa summan, jolla turvaa loppuelämänsä. En itsekään kieltäytyisi. Hän pääsi myös pois paikasta, jonne häntä ei enää haluttu ja minne hän ei halunnut jäädä.

Ainoa toinen vaihtoehto olisi ollut yhden vuoden, noin 9 miljoonan taalan sopimuksen allekirjoittaminen Bullsin kanssa. Kirjoitin siitä vaihtoehdosta taannoin. Sillä olisi saanut itselleen vuoden kuluttua täyden liikkumavapauden. Kun vaakakupin toisella puolella on 67 miljoonaa taalaa varmaa tienestiä niin jokainen voi kysyä itseltään, että mitä ihan oikeasti tekisi. Riski olisi ollut liian suuri.

Rahallinen riski nollattiin, mutta pelilliset uhkakuvat ovat totisinta totta. Nyt yksi heittopussi vaihtui toiseen, eivätkä uuden seuran välittömät tulevaisuuden näkymät ole yhtään ruusuisemmat. Se voi myös vaikuttaa merkittävästi Markkasen kehitykseen. Jatkuva häviävissä seuroissa pelaaminen on takuuvarmasti raskasta. Cavsin pitää saada kurssi käännettyä.

Tärkeintä silti on, että Markkasen seuraava osoite on vihdoin selvillä. Hän on seurassa, joka myös todella halusi hänet. Ympärillä on talenttia. Nyt on aika osoittaa, että odotuksille löytyy myös katetta.

Artikkelia on korjattu: Markkasesta tulee tienestiykkönen joukkueurheilussa. F1:ssä Kimi Räikkönen on tienannut suurempia summia.