Lauri Markkaselle mieletön tilipäivä! Siirtyy suurkaupassa ex-mestarin riveihin

Lauri Markkanen siirtyy Cleveland Cavaliersiin.

Lauri Markkasella on nyt 67 miljoonaa syytä hymyillä.

ESPN:n sisäpiiritoimittaja Adrian Wojnarowski paljasti perjantai-iltana, että Lauri Markkanen siirtyy Cleveland Cavaliersiin.

Markkanen allekirjoitti uuden neljän vuoden, 67 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen. Toisin sanoen suomalaispelaajan keskiansioksi tulee muhkeat 16,75 miljoonaa dollaria vuodessa.

Bulls panttasi Markkas-kaupoille suostumista pitkään, sillä se halusi pelaajastaan kunnon korvauksen. Wojnarowskin mukaan Markkanen siirtyy kesän 2016 mestariin Clevelandiin kolmen joukkueen kaupassa.

Bulls saa Markkasesta Portlandilta laituri Derrick Jones juniorin ja ehdollisen ensimmäisen kierroksen varausvuoron sekä Clevelandilta toisen kierroksen vuoron. Portlandiin matkaa puolestaan Cavaliersin konkari Larry Nance junior.

Cavaliers saa Markkasesta uuden nuoren pelaajan jälleenrakennusoperaatioonsa. Seura varasi kesällä varaustilaisuuden kolmantena pelaajana huippulahjakkaan sentterin Evan Mobleyn. Sillä on lisäksi takamiehet Darius Garland ja Colin Sexton sekä sentteri Jarrett Allen, jonka varaan se yrittää LeBron Jamesin aikakauden jälkeistä nousuaan rakentaa.

Markkasen panokselle on tarvetta. Cavaliers romahti liigan hännille sen jälkeen kun James lähti toista kertaa seurasta kesällä 2018. Seuraavan kolmen kauden aikana Cavsin voittoprosentti on ollut parhaimmillaan 30,6 ja joukkue on ollut tasaisesti liigan aivan heikoimpien joukossa.

Markkasen kanssa peliajasta kilpailee mm. 2016 mestarijoukkueesta tuttu nimimies Kevin Love, joka on kärsinyt viime vuosina poissaoloista.

Artikkeliin päivitetty 19.29 lisätietoja siirrosta ja Cavaliersista.