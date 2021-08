Kommentti: Lauri Markkasen pitää ottaa ydinaseoptio käyttöön – tuorein veto kertoo tilanteesta kaiken

Lauri Markkasen uusi seura selvinnee pian. Jos ei, niin suomalaisella on pelattavanaan yksi kortti, jolla hän saa kohtalonsa omiin käsiinsä, kirjoittaa Janne Oivio.

Lauri Markkasella on valintoja tehtävänään.

Mikä siinä oikein kestää?

Tuossa yleisin kysymys, jonka olen suomalaisilta korisfaneilta kuullut Lauri Markkasen tilanteesta kesällä. Vastaus: se on monimutkaista; monimutkaisempaa kuin riitaisan avioparin Facebookissa näkyvä parisuhdestatus.

Markkasella ei ole vielä sopimusta minnekään ensi kaudeksi. Se on jopa hieman yllättävää, vaikka hän ei voikaan valita seuraansa mielensä mukaan. Markkanen on vapaa agentti, mutta vain rajoitettu sellainen.

Markkanen voi hyväksyä tarjouksen keneltä vain, mutta Chicagolla on oikeus halutessaan pitää Markkanen samoin ehdoin. Vähän sama tilanne kuin suomalaisessa taloyhtiössä, jossa osakkailla on lunastuspykälä. Saatat luulla tehneesi jo asuntokaupat, mutta viime hetkellä joku talon osakas käyttääkin lunastusoikeutensa. Tässä kuviossa lunastusoikeutta hallinnoi Chicago Bulls.

Tämä on uutta sopimusta vaikeuttava tekijä, muttei estävä.

Tosiasia, jonka harva härmän perällä haluaa kuulla on, että kesän vapailta markkinoilta on kuulunut väkevä viesti 29:ltä muulta NBA-seuralta: Markkanen ei yksinkertaisesti ole ollut tarpeeksi hyvä. Ja kun peli on kulkenut, ei vire ole jatkunut tarpeeksi tasaisesti. Eikä hän ole pysynyt riittävästi pelikuntoisena – oli se oma vika tai ei.

” Markkanen poisti sosiaalisesta mediastaan kaikki viittaukset Chicago Bullsiin. Hän myös lakkasi seuraamasta Bullsin Instagram-tiliä.

Jos Markkanen olisi loistanut, hänellä olisi ollut ajat sitten iso jatkosopimus taskussa Bullsilta, tai viimeistään kuun alussa hänen eteensä olisi lyöty muheva ns. offer sheet – sopimustarjous, johon Bullsilla olisi halutessaan oikeus käyttää ”lunastuspykäläänsä”.

Lauri Markkanen on pelannut NBA:ssa hyvin, muttei niin hyvin, että seuroja olisi jonoksi asti hänen perässään.

Bulls itse toimi näin takamies Lonzo Ballin kanssa. Ballilla on alla mainio kausi New Orleans Pelicansissa. Pelicans ei ollut valmis maksamaan samanlaista, yli 20 miljoonan dollarin vuosipalkkaa, kuin Bulls oli. Koska sopimus ei olisi mahtunut Bullsin palkkakaton alle, sopivat Pelicans ja Bulls pelaajakaupasta, jossa Pelicans sai Ballista vielä vaihdossa jotain, eikä menettänyt pelaajaa vailla korvausta.

Kaikki tämä on Markkasenkin kohdalla mahdollista, mutta toistaiseksi on ollut hiljaista. Markkanen itse kertoi paitsi lähtöhaluistaan Ylelle niin myös siitä, että hänestä ollaan kiinnostuneita – ja niin varmasti ollaankin.

Ei ole sattumaa, että Markkanen poisti sosiaalisesta mediastaan kaikki viittaukset Chicago Bullsiin. Hän myös lakkasi seuraamasta Bullsin Instagram-tiliä. Nämä kaikki ovat melko normaaleja siirtoa kaipaavan urheilijan temppuja. Toki ne voivat hyvin myös enteillä siirtoa.

The Ringerin asiantuntija Kevin O’Connor spekuloi Markkasen siirrolla Dallasiin tai Charlotteen. Kuvio ei ole lainkaan mahdoton, mutta kaupan meneminen maaliin vaatii Bullsin yhteistyötä.

Markkasella on yksi kortti pelattavanaan pelaajasiirtoruletissa, jos siirtokuvio ei ota tulta alleen. Jokaisen rajoitetun agentin kohdalla seuran on tehtävä ns. qualifying offer pelaajan pitämiseksi. Tämä tarjous on käytännössä muodollinen yhden vuoden sopimustarjous, joka pitää pelaajaoikeudet seuralla.

Näitä sopimuksia allekirjoitetaan erittäin harvoin, varsinkaan, jos on vähänkään näyttöjä. Ja onhan Markkasella niitä, vaikkei 20 miljoonan taalan vuosipalkan edestä.

Qualifying offer on suuruudeltaan paljon pienempi kuin liksa, jota Markkanen silti tavoittelee. Tavoite lienee jossain 13–15 miljoonan dollarin korvilla vuosittain, ja vuosia kolme tai neljä. Qualifying offerissa tarjolla oleva noin 9,5 miljoonan taalan yhden vuoden sopimus on totta kai kova juttu, mutta ei tuo samanlaista loppuelämän turvaa sitten kuitenkaan, jos vammat iskevät.

Lonzo Ball siirtyi Chicagoon samanlaisesta tilanteesta, missä Markkanen on.

No, miksi Markkanen tämän paperin sitten allekirjoittaisi? Syitä on kaksi. Ensinnäkin qualifying offerilla pelaaminen antaa pelaajalle veto-oikeuden pelaajakauppoihin kauden ajaksi. Toisin sanoen Bulls ei voi lähettää Markkasta minnekään, mihin hän ei haluaisi mennä.

Toiseksi Markkanen olisi kauden 2021–2022 lopuksi rajoittamaton vapaa agentti. Vuoden kuluttua hän saisi siis täysin vapaasti valita osoitteensa.

” Seuraava osoite on uran kannalta aivan keskeisen tärkeä. Suomen ensimmäisellä NBA-tähdellä on paljon mietittävää.

Käytännössä siis Markkasesta tulisi qualifying offerin allekirjoittamishetkellä oman kohtalonsa herra. Se käytännössä sitoisi Bullsin kädet, eikä hän olisi enää kompuroivan seuran pelinappula.

Täysin vapaa hän olisi vuoden kuluttua. Silloin hän todella pääsisi etsimään sen oikean ympäristön – Bullsiin joutuminen oli osoitus siitä, miten paljon hallaa väärä paikka väärään aikaan voi pelaajan uralle tehdä.

Kaiken tämän hinta olisi se, että Markkanen saattaisi joutua lusimaan yhden kauden penkillä. Ja aina on loukkaantumisen riski. Näitä on punnittava tarkasti, koska seuraava osoite on uran kannalta aivan keskeisen tärkeä.

Suomen ensimmäisellä NBA-tähdellä on paljon mietittävää. Ennen pitkää hänen on oltava valmis koviin liikkeisiin, koska hänellä ei ole enää varaa joutua tumpuloivan Bulls-johdon kaltoin kohtelemaksi.

Siteeratakseni 1990-luvun suuria ajattelijoita eli Vintiöitä: Anna mennä! Anna mennä!