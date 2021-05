Kommentti: Lauri Markkasesta voi tulla Suomen onnettomin monimiljonääri

Lauri Markkasesta tulee kesällä Suomen onnettomin monimiljonääri, jos Chicago Bulls ei päästä häntä menemään, kirjoittaa Janne Oivio.

Vihdoin.

NBA:n tämän kauden runkosarja on ohi. En usko, että Lauri Markkanen haluaa sanoa tätä ääneen. Arvaan silti, että kauden päättyminen on hänelle helpotus. Chicago Bullsin surkea sesonki ja Markkasen painajaiskausi ovat vihdoin historiaa.

Jos koripallojumalat ovat armollisia, pelastetaan suomalaispelaaja Bullsin sekasotkusta kesän aikana sopivampaan ympäristöön.

Bulls jäi pudotuspelien ulkopuolelle kaudella, jolloin kymmenen 15:stä joukkueesta pääsee itäisestä konferenssista jatkoon. Pelillisesti kausi oli heikko lähes koko joukkueelle, ja kauden aikana Markkanen ajautui täysin sivuraiteille. Se on käsittämätöntä, koska vielä kauden alkupuolella tilanne näytti aivan toiselta.

Mitä Markkaselle sitten oikein kaudella 2020–2021 tapahtui?

Helmikuussa kirjoitin Markkasen erinomaisesta alkukaudesta, ja loistavasti aloittanut suomalainen pelasi itselleen jättisopimusta. Pian kuitenkin tapahtui se, mitä jo tuossa kommentissakin pelkäsin: hän loukkaantui – taas – ja nyt se tuli vielä tavallistakin kalliimmaksi.

Lopulta Markkasen olkapäävamma ja Bullsin heikko kausi johti kulissipeliin, jossa Markkanen jäi pahasti paitsioon. Yksi ikiaikainen lainalaisuus pohjoisamerikkalaisessa urheilussa on, että pomo haluaa aina valita ”omat” miehensä.

Bulls tuuletti organisaatiotaan roimasti viime kauden jälkeen. Uusi toimitusjohtaja Arturas Karnisovas rakensi joukkuetta kausien välisenä aikana varsin maltillisesti, mutta Markkasen loukkaantuminen avasi mahdollisuuden peluuttaa tuoreen toimitusjohtajan ensimmäistä ykkösvarausta Patrick Williamsia reilusti aiempaa enemmän.

Williams pelasi hyvin. Kun Markkanen oli palailemassa, Karnisovas teki GM-uransa isoimman pelaajakaupan. Orlando Magicin tähtisentteri Nikola Vucevic siirtyi Bullsiin.

Yhtäkkiä Bulls oli tilanteessa, jossa sillä oli isokokoinen, heittovoimainen mies (Vucevic) sekä tämän vierelle moniulotteinen, puolustuspäässä erityisen tarmokas laituri Williams. Molemmat ovat Karnisovasin valitsemia pelaajia, toisin kuin hänen perimänsä Markkanen. Kun yhtälöön lisätään ykköstähti Zach LaVine, takamies Coby White sekä mainio yleismies Thaddeus Young, oli yhtäkkiä vaikea keksiä mihin Markkasen panisi.

Valmentaja Billy Donovanin vastaus tilanteeseen oli pudottaa Markkanen penkille. Ratkaisu oli Bullsin kannalta järkevä, koska vaikka Vucevic ja Markkanen pystyvätkin pelaamaan samaan aikaan, niin varsinkaan puolustussuuntaan kyse ei missään tapauksessa ollut ideaalista kaksikosta.

Markkasen tehtäväksi jäi siis hypätä penkiltä kentälle ja osoittaa olevansa kykenevä ja kiltti joukkuepelaaja ykköstykkien takana. Sen työn hän tekikin mallikkaasti. Markkanen pelasi keskimäärin yli kuusi minuuttia vähemmän per peli (25,9 minuuttia tällä kaudella) kuin parhaalla kaudellaan, 2018–2019 (32,3 minuuttia per peli). Tässä tullaan Markkasen kannalta hyvään kohtaan: tehokkuusindikaattorit osoittavat ylöspäin.

Suomalaislinko löysi heittotarkkuutensa kauden aikana. Hänen heittomääränsä oli uran pienin (10,2 pelitilanneheittoa per ottelu, 5,8 kolmosta, 15,3 ja 6,4 kaudella 2018–2019), mutta osumatarkkuus uran paras. Kolmoset upposivat 40-prosenttisesti, kun aiemmin keskiarvo on ollut noin 35 prosentin korvilla. Samaten kakkoset upposivat tarkemmin. Markkanen teki tehoja, mutta paljon pienemmällä vastuulla.

Häneltä jäi väliin pelejä jälleen turhan paljon, eli 22. Pelejä tuli silti kauden pituuteen suhteutettuna eniten sitten tulokaskauden. Sekin on positiivinen signaali.

Kaikki plussat ovat tärkeitä, kun katseet käännetään kohti kesää. Markkanen on rajoitettu vapaa agentti. Toisin sanoen Chicago hallitsee hänen kohtaloaan ja Markkanen pääsee lähtemään vain, jos Bulls päästää suomalaisen vapailla papereilla lähtemään tai sitten kauppaa hänen oikeutensa pelaajakaupassa.

Jälkimmäinen vaihtoehto on todennäköisempi, koska Chicago halunnee jonkinlaisen hyvityksen Markkasesta. Poikkeuksiakin on nähty. Vuosi sitten Sacramento päästi Bogdan Bogdanovicin rajoitetun agentin statuksestaan huolimatta Atlantaan eikä saanut mitään vaihdossa.

Bogdanovic vastasi pelaamalla uransa parhaan kauden. Tämä toiminee varoituksena Karnisovasille ja Markkasen siirtohaaveita vastaan.

Olennaisin totuus on kuitenkin tässä: Lauri Markkanen ei enää kuulu Chicago Bullsin keskeisimpiin pelaajiin. Karnisovas on tehnyt liikkeillään sen selväksi, ja se on toki hänen oikeutensa.

Joku voi kysyä, että miksi Karnisovas ei antanut Markkaselle enempää aikaa osoittaa olevansa tulevaisuuden tähti? Vastaus kysymykseen löytyy aiemmasta kohdasta tässä tekstissä: Karnisovas haluaa omat miehensä sisään. Se on täysin ymmärrettävää.

Bullsin menestys parketilla on peruste sille, saako GM pitää työpaikkansa vai ei. Karnisovas ei varmastikaan halua sitoa tulevaisuuttaan sellaisiin avainpelaajiin, joita ei ole itse valinnut – jos ei nyt puhuta sen tason pelaajista kuin LaVine, joka kehittyi joukkuepelaajana Donovanin alaisuudessa huomattavasti. Markkanen ei ole vielä osoittanut pystyvänsä nousemaan sille tasolle. Häneen ei ole ”pakko” panostaa samalla tavalla.

Johtokaksikkona Vucevic–LaVine on kehityskelpoinen, ja Williams on erinomainen lisäpalanen rinnalle kehittymään. Tämä yhtälö ei kuitenkaan jätä Markkaselle muuta tilaa kuin penkkimiehen roolin.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa Markkasen jatkosopimusta ajatellen? Pieneen rooliin ajautuminen todennäköisesti varmisti sen, että unelmat yli 20 miljoonan megapalkasta voi nyt unohtaa.

Huurupäisimmissä suomalaisspekulaatioissa Bulls penkitti Markkasen painaakseen tämän markkina-arvoa alaspäin halvan jatkosopimuksen toivossa. Tämän salaliittoteorian voi myös unohtaa. Mikään seura ei aloita tuollaista sopimuspeliä tulevaisuuden avainpelaajaksi mieltämänsä pelaajan kanssa. Sitä ei vain tapahdu.

Ei kannata unohtaa, että muut seurat tarkkailevat vapaita agentteja erittäin tiiviisti. Ei niiltä jää huomaamatta Markkasen parantunut tehokkuus penkkiroolista huolimatta. Jos Karnisovas yrittäisikin yllä mainittua temppua, sen läpi nähtäisiin heti. Kyse on vain siitä, miten Bulls arvottaa Markkasen: rotaatiomieheksi.

Mikään ei kuitenkaan muuta sitä, että Markkanen on kesällä Bullsin pelinappula. Suomalaisen ei auta kuin toivoa, että jokin kilpaileva seura on valmis ottamaan hänen kanssaan riskin ja tarjoamaan niin suolaisen sopimuksen, että Bullsin johto katsoo Markkasen pitämisen riskin hyötyä suuremmaksi. Tai sitten pitää tarjota kelvollista pelaajakauppaa.

Tilanne on kaikkea muuta kuin kadehdittava, vaikka Markkasesta tuleekin joka tapauksessa todella rikas mies. Ei ole maailmanloppu olla Suomen murheellisin monimiljonääri. Silti. Pelastakaa tämä mies Chicagosta.