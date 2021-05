Chicago Bulls on voittanut kotikentällään Toronto Raptorsin pistein 114–102.

Lauri Markkanen pelasi parhaan ottelunsa pitkään aikaan, kun Chicago Bulls piti tehohoidossa toiveensa päästä NBA-koripalloliigan pudotuspelikarsintaan 114–102-voitolla Toronto Raptorsista. Vaihdosta kentälle tullut Markkanen keräsi 20 pistettä, seitsemän levypalloa ja yhden torjunnan.

Suomalaisen yhdeksästä kolmosyrityksestä upposi kuusi ja hän nosti koko kauden kolmosten osumatarkkuutensa 39,6 prosenttiin, mikä on Markkasen NBA-uran paras kausilukema.

Bullsilla on runkosarjaa pelaamatta kaksi ottelua. Pudotuspelikarsintaan päästäkseen Bullsin täytyy voittaa ne molemmat ja toivoa, että Washington Wizards häviää molemmat omat pelinsä.

Raptors on jo heittänyt pyyhkeen kehään tämän kauden osalta ja lähti otteluun kahdeksalla miehellä. Joukkueen kärkipelaajista Kyle Lowry, Fred VanVleet, Pascal Siakam ja OG Anunoby pysyttelivät kentän laidalla.

–Lauri antoi meille hyviä minuutteja, Bullsin päävalmentaja Billy Donovan sanoi Twitterissä julkaistussa etämediatilaisuudessa.

Myöhemmin haastattelussa Donovan arvioi tulokassopimuksensa viimeistä kautta pelaavan Markkasen kautta laajemmin.

–Lauri pelasi erittäin hyvin ennen kuin hän loukkasi olkapäänsä ja sen jälkeen pelaajakaupan myötä joukkueemme muuttui. Hän on ollut läpeensä joukkuepelaaja, Donovan sanoi.

Donovan sanoi, ettei ole keskustellut Markkasen tulevaisuudesta Bullsin koripallojohtajan Arturas Karnisovasin kanssa.

–Rakastan häntä pelaajana. Hän on mahtava kaveri ja joukkuepelaaja. Hän on uhrannut paljon. Ennen pelaajakauppaa hän pelasi nelos- ja vitospaikoilla, nyt hän on pelannut kolmos- ja nelospaikoilla. Hän ei ollut ikinä pelannut kolmosta ja se on vaikuttanut häneen. Arvostan sitä miten hän joka päivä tulee hommiin ja yrittää käyttää ne minuutit jotka hän saa, Donovan sanoi.

Donovan viittasi myös Markkasen vähentyneeseen peliaikaan hänen tilastojensa putoamisen syynä.

–Tärkein tilasto tässä liigassa on peliminuutit ottelua kohti, Donovan sanoi.