Supertähti lähti strippiklubilta ja nousi väärään autoon – sillä oli järkyttävät seuraukset

NBA-joukkue Houston Rocketsin Sterling Brown pahoinpideltiin rajusti Miamissa sunnuntai-iltana.

NBA:ssa pelaavan Houston Rocketsin takamies Sterling Brown joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi sunnuntai-iltana Miamissa. NBA tiedotti asiasta verkkosivuillaan.

Hän ei pelannut maanantaina, kun Rockets kohtasi Miami Heatin. Seuran mukaan poissaolon syynä ei kuitenkaan ollut pahoinpitelyssä saadut osumat, vaan aiemmin tullut polvivamma.

– Sunnuntai-iltana Sterling Brown joutui pahoinpitelyn uhriksi. Hän ei tuntenut hyökkääjiä entuudestaan eikä ollut vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Brown sai syviä haavoja kasvoihinsa mutta toipuu täysin, Rocketsin maanantaina julkaistussa tiedotteessa todettiin NBA:n sivujen mukaan.

Urheilujulkaisu The Athleticin mukaan välikohtaus sattui miamilaisen strippiklubin edustalla sunnuntaina puolenyön aikaan ja se oli huomattavasti vakavampi kuin seura antoi tiedotteessaan olettaa.

26-vuotias Brown oli kivunnut ravintolasta poistuessaan epähuomiossa väärään autoon. Paikalle saapui nopeasti ainakin kolme mieshenkilöä, jotka ajautuivat suukopuun NBA-tähden kanssa.

Verbaalinen yhteenotto äityi hurjaksi, ja auton luo ilmaantuneet miehet hyökkäsivät yhteistuumin Browin kimppuun. The Athletic kertoo, että he hakkasivat takamiestä päähän – sekä nyrkein että pullolla saaden aikaan pahaa jälkeä.

The Athleticin lähteiden mukaan muut Rocketsin pelaajat syöksyivät kähinöitsijöiden väliin ja saivat Brownin revittyä pois hengenvaarallisesta tilanteesta.

Hänet kiidätettiin tapahtumapaikalta sairaalaan.

Lehden sisäpiirilähteet kertoivat, että huoneen lattia, jossa Brownia hoivattiin, oli veren peitossa. Hänet kotiutettiin sairaalasta maanantai-iltana lukuisten testien ja paikkaustoimenpiteiden jälkeen.

Yhteenotosta ja Brownin saamista vammoista on raportoinut myös Houston Chronicle.

Eräs sisäpiiriläinen kertoi The Atheticille järkyttäviä yksityiskohtia tilanteen vakavuudesta.

– Jos hän ei olisi fyysisesti niin vahva ja isokokoinen, hän ei välttämättä olisi selvinnyt tilanteesta. Hän olisi voinut kuolla.

Brown on 196-senttimetrinen ja noin satakiloinen roikale.

Paikallinen poliisi ei ole The Athleticin mukaan tavoittanut syyllisiä, sillä Brown vaati päästä tapahtumapaikalla vain sairaalahoitoon eikä halunnut tehdä yhteistyötä virkavallan kanssa.

Brown on pelannut tällä kaudella 51 NBA-ottelua. Hän on pussittanut keskimäärin 8,2 koria ja kaapinut 4,4 levypalloa per ottelu.