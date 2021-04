Chicago Bullsin peli pätkii nyt pahasti – Lauri Markkaselle jälleen vain jämäminuutteja

Zach LaVine ja Nikola Vucevic häärivät Chicagon tehokkaimpina.

Koripallon NBA:ssa pelaavan Chicago Bullsin keskushyökkääjä Nikola Vucevic oli erikoisessa tilanteessa, kun hän kohtasi torstain vastaisen yön ottelussa entisen seuransa Orlando Magicin. Maaliskuun lopussa hankittu Vucevic on tuonut tulivoimaa Chicagolle, mutta joukkueen peli ei kulje odotetulla tavalla.

Orlando kukisti vastustajansa 115–106 ja aiheutti Chicagolle neljännen peräkkäisen tappion. Huhtikuun alun kolmen peräkkäisen voiton jälkeen peli on pätkinyt pahasti, eikä pudotuspelikarsintaan eteneminen ole selvä asia.

Vucevic tietää, että pelaajien sisäänajo ja vanhojen totuttelu uusiin rooleihin vie aikansa.

– Totta kai meillä on kasvukipuja, joista pitää selvitä. Meidän täytyy oppia virheistämme, mutta meillä se on hidasta. Se ei tule olemaan helppoa. Vaikeudet ovat osa oppimisprosessia. Meillä on paljon hyviä palasia. Toivottavasti asiat kääntyvät nopeasti oikeaan suuntaan, Vucevic tuumi Chicago Tribunelle.

Suomalaispelaaja Lauri Markkanen on ollut yksi niistä pelaajista, joiden vastuu on kaventunut hankintojen saapumisen jälkeen. Markkanen pelasi Orlandoa vastaan 16.33 minuuttia ja pussitti kuusi pistettä. Hän upotti kaksi kuudesta pelitilanneheitostaan.

Edellisessä ottelussaan suomalainen jäi pisteittä ja aloitti Orlandoakin vastaan vaihtopenkillä.

Tuttu avainpelaaja Zach LaVine oli Chicagon ahnein 30 pisteellään. Vucevic pussitti 29 ja kahmi lisäksi 11 levypalloa.

Ennen ottelua Vucevic myönsi, että Magicia vastaan pelaaminen eri pelipaidassa tulisi olemaan ”erityistä ja outoa”.

– Kyseessä on joukkue, jonka kanssa vietin vuosia. Tulee olemaan outoa nähdä minut Bullsin paidassa ja pelaamassa Magicin värejä vastaan, mutta odotan sitä, Vucevic sanoi.

Chicago oli ottelun puolivälissä tappiolla vain 53–54, mutta romahti kolmannella neljänneksellä (19–39). Viimeisen neljänneksen kirivaihde (34–22) ei riittänyt pelastamaan joukkuetta.

– Et voi pelata epätoivoisesti yhdeksää minuuttia ja odottaa, että voitat NBA-ottelun, Chicagon päävalmentaja Billy Donovan sanoi Chicago Sun-Timesille.