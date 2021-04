Skandaalinkäryinen ex-supertähti Alex Rodriquez mukana hieromassa miljardikauppaa – kohteena surkuhupainen seura

Baseballin ex-supertähti Alex Rodriguez on laajentamassa koripallon puolelle.

NBA-koripalloseura Minnesota Timberwolvesilla on pian uusi omistaja. ESPN uutisoi viikonloppuna, että Timberwolves ja WNBA-seura Minnesota Lynx siirtyvät uuteen omistukseen.

Pitkään molempia seuroja kaupitellut Glen Taylor myi omistuksensa Alex Rodriguezille ja Marc Lorelle. Miljardööri Lore ja entinen baseballin supertähti Rodriguez ovat maksamassa seuroista tiettävästi yhteensä 1,5 miljardia dollaria eli noin 1,25 miljardia euroa.

79-vuotias Taylor on paikallinen liikemies, joka osti Timberwolvesin vuonna 1994, kun seura oli lähellä muuttaa New Orleansiin. Seurapomo on pitkään halunnut myydä joukkueensa, mutta ehtona on ollut Timberwolvesin ja Lynxin pitäminen kaupungissa.

On epäselvää, kuuluuko moista pykälää nyt kauppaan vai joutuiko Taylor antamaan tässä periksi saadakseen epäsuositun ja pitkään vailla menestystä vaeltaneen Timberwolvesin kaupaksi.

Timberwolves on selvinnyt NBA:n pudotuspeleihin vain kerran viimeisen 15 vuoden aikana. Koko vuonna 1989 alkaneen historiansa aikana seura on selvinnyt vain kerran pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta eteenpäin.

Lynx on sen sijaan ollut menestystarina. Seura on voittanut WNBA:n mestaruuden neljä kertaa 10 vuoden aikana.

Eritoten Rodriguezilla on vahvat siteet Seattlen kaupunkiin, jossa hän aloitti menestyksekkään baseball-uransa.

Seattle tunnetaan koripallokaupunkina, ja paikkakunnalle on janottu uutta NBA-seuraa siitä saakka, kun Seattle SuperSonics muutti kiistanalaisen prosessin päätteeksi Oklahoma Cityyn 2008. ESPN:n uutisessa kerrotaankin, että asia voi nousta esille pitkällä aikavälillä.

Rodriguez pelasi urallaan Seattle Marinersissa, Texas Rangersissa ja New York Yankeesissä. 45 vuoden ikään ehtinyt ”A-Rod” valittiin kolme kertaa MLB:n American League -konferenssin arvokkaimmaksi pelaajaksi ja Rodriguez on 14-kertainen tähdistövalinta. Mestaruutta hän juhli 2009.

Rodriguez sotkeutui myös kahdesti kiellettyjen aineiden käyttöön liittyneisiin skandaaleihin 2000-luvulla.

Hän tienasi urallaan pelkästään palkkoina yli 380 miljoonaa dollaria eli yli 319 miljoonaa euroa. Pelaajauransa jälkeen Rodriguez on noussut uudelleen kansansuosioon tv-kommentaattorina ja asiantuntijana. Hän yritti ostaa MLB-seura New York Metsin yhdessä Loren kanssa viime vuonna, mutta hävisi tarjouskilpailun.

Timberwolves on myös seura, joka alun perin varasi Lauri Markkasen NBA:han vuonna 2017. Timberwolves huusi Markkasen seitsemännellä vuorolla varaustilaisuudessa, mutta kauppasi isommassa paketissa oikeudet Markkaseen Chicago Bullsiin, josta se sai vaihdossa tähtipelaaja Jimmy Butlerin.

Rodriguezin ja Loren maksama kauppasumma on verrattain vaatimaton siihen nähden, että kaupassa oli mukana myös WNBA-seura.

Toinen pienen markkina-alueen seura, Utah Jazz, meni viime vuonna kaupaksi omillaan 1,40 miljardin euron hinnalla. Verkkokauppajätti Alibaban perustaja Joe Tsai puolestaan maksoi Brooklyn Netsistä mojovat 2,77 miljardia euroa vuonna 2019.