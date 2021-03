Mediajätti kysyi kommenttia siirtohuhuihin – näin Lauri Markkanen vastasi

NBA:n siirtotakaraja menee umpeen ensi torstaina.

NBA-koripalloliigan Chicago Bullsin suomalaistähden Lauri Markkasen ympärillä on pähkäilty siitä lähtien, kun seura ja pelaaja jäivät joulukuussa ilman tulosta neuvotteluissaan jatkosopimuksesta.

Markkasen jatkaminen Bullsissa tämän kauden jälkeen jää nähtäväksi kesällä, mutta onpa lahjakasta heittäjää jopa joissain media-arvioinneissa tarjoiltu mahdolliseksi muualle siirtyjäksi jo ensi torstaina umpeutuvan tämän kauden siirtoajan puitteissa.

Esimerkiksi vaihtoa New Orleansin takamieheen Lonzo Balliin on pyöritelty viime kuukausien aikana.

– En ennakoi tuota millään lailla. Menen päivä kerrallaan, ja kontrolloin sitä mitä pystyn kontrolloimaan. Olen yhä edelleen sataprosenttisen sitoutunut (joukkueeseen), Markkanen kommentoi siirtospekulaatioita NBC-kanavalle perjantaina Bullsin valmistautuessa lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelattavaan vierasotteluun Denveriä vastaan.

Bulls tuskin kauppaa suomalaistaan, ainakin jos seuran koripallotoiminnan johtajan Arturas Karnisovasin arvostaviin kommentteihin nojaa. Joulukuussa Karnisovas julisti seuran ”pitävän Laurista” ja ”haluaisimme hänen olevan osa tätä organisaatiota pitkän aikaa”.

Tämän kuun alussa Karnisovas kehui Markkasta lisää, tämän vielä ollessa olkapäävamman takia sivussa peleistä.

– Lauri on mielestäni täyttänyt ne odotukset, joita hänelle asetimme ennen kautta. Emme malta odottaa, että hän tulee takaisin kentälle ja auttaa joukkuetta voittamaan pelejä.

Kentille palattuaan Markkanen on tehnyt ennen yön Denver-peliä keskimäärin 17,6 pistettä per peli ja naulannut kolmen pisteen heittonsa 44-prosenttisesti. Koko kauden aikana pistekeskiarvo on 18,7, heittoprosentti 50,4 ja kolmosprosentti 40,8.

Mutta levypalloja iso suomalainen on raapinut vain kuusi per peli. Lukema on uran heikoin. Ja vapaaheittoviivalla Markkasta on nähty vain 2,9 kertaa per peli. Markkanen tietääkin, mihin on syytä satsata. Niin tietää Bulls-valmentaja Billy Donovankin.

– Haluan olla aktiivisempi kentällä. Tunnen, etten ole upottanut heittoja niin kuin pystyn. Pelikuvioiden luontia joukkuetovereille, ja tietenkin levypallot, se on yksi asia jota Billy on haastanut minua (parantamaan) palattuani loukkaantumisen jälkeen. Ole fyysisempi, vaikka olinkin vasta tullut takaisin, Markkanen pohtii.

Markkasen mukaan suhde seurajohtaja Karnisovasiin on sen verran vahva, että tälle voi mennä puhumaan mikäli tulevaisuus mietityttää.

– En tiedä teenkö niin, mutta se on sellainen asia, jonka voin helposti tehdä mikäli haluan. Kuten olen sanonut koko ajan, pidän systeemistä ja siitä miten pelaamme joukkueena. Joten tunne on hyvä, Markkanen sanoo.

– Minulla on hyvä suhde AK:n (Karnisovas) ja Billyn (Donovan) kanssa. Olen iloinen. Totta kai meidän on voitettava enemmän ja on juttuja, joissa voimme parantaa. Ja siihen nyt keskitymme.