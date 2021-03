Video: Lauri Markkasen käsittämätön donkki sai selostajat sekoamaan – ”Hyvä luoja, lopeta, lopeta!”

Chicago Bullsin suomalaistähti pelasi voitto-ottelussa eniten kaikista ja heitti toiseksi kovimmat pisteet.

Lauri Markkanen oli jälleen viime yönä Suomen aikaa loistovireessä koripallon NBA-parketeilla.

Näet Markkasen häkellyttävän donkin yllä olevalta videolta ajasta 0.10 alkaen.

Markkasen seura Chicago Bulls nappasi toisen peräkkäisen voittonsa, kun se kukisti kotihallissaan United Centerissä Oklahoma City Thunderin selvästi pistein 123–102.

Markkanen pelasi ottelun kaikista pelaajista eniten, 32.15 minuuttia, ja pussitti toiseksi korkeimman pistemäärän, 22. Kotijoukkueen tähti Zach LaVine osui sukkaan peräti 40 pisteen edestä.

Ottelun sykähdyttävimmästä suorituksesta ei jäänyt epäselvää. Markkanen niittasi jo ottelun avausneljänneksellä Bullsin johtolukemiksi 23–14 donkilla, joka sai paljon nähneet selostajatkin suorastaan sekoamaan.

Markkanen sai pallon hyökkäysalueen vasemman sivurajan tuntumaan ja ajoi röyhkeästi keskelle. Suomalainen ponnisti kolmen Thunder-pelaajan keskeltä aivan omiin korkeuksiinsa ja löi pallon voimalla koriin.

Ilmeestä näkyy, että Lauri Markkanen on päättänyt, että nyt tärähtää.­

– Hyvä luoja! Pois tieltä! Lopeta, lopeta! selostajakaksikko ulvoi.

– Näin käy, kun Finisher on kiukkuinen! Hyvät Bulls-fanit, tästä on kyse, kun puhutaan siitä, mitä Finisher osaa. Tätä meidän pitää nähdä häneltä lisää, selostajat jatkoivat.

Markkasen Pohjois-Amerikassa saama lempinimi ”Finisher” viittaa tietysti Markkasen kotimaahan sekä termin sanakirjamerkitykseen ”viimeistelijä”.

Neljässä viime ottelussa Markkanen on keskimäärin pelannut 31 minuuttia, tehnyt 19,5 pistettä ja napsinut 5,5 levypalloa. Bulls on itäisessä konferenssissa yhdeksäntenä saldolla 18 voittoa ja 20 tappiota. Bulls on voittanut kolme viidestä viime ottelustaan.