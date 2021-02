Lauri Markkasen toiveikas viesti harjoitusten jälkeen – kommentoi sopimustilannettaan suorasukaisesti

Chicago Bullsin suomalaispelaajan olkapäävamma parantuu vauhdilla.

Olkapäävamma pysäytti Lauri Markkasen erinomaisesti alkaneen kauden NBA:ssa. Kuva ottelusta New York Knicksiä vastaan 3. helmikuuta.­

Viime perjantaina oikean olkapäänsä loukannut Lauri Markkanen harjoittelee jo täyttä häkää. Orlando-pelissä tullut vamma magneettikuvattiin, ja sen jälkeen Chicago Bulls ilmoitti vahvan alkukauden pelanneen suomalaisen olevan sivussa 2–4 viikkoa.

Nyt Chicago Tribune kertoo, että Markkasen sairasloma saattaa jäädä lyhyemmäksi.

– Hän toivoo hoidon mahdollistavan aikaisemman paluun, toimittaja Jamal Collier kirjoitti Markkasen sanoneen tiistain harjoitusten jälkeen.

Toimittaja huomauttaa, että tilanne on suomalaiselle turhauttava, koska hän pelaa viimeistä sopimuskauttaan. Erinomaiset viimeaikaiset otteet petasivat suomalaiselle positiivista neuvotteluasemaa, mutta tuorein takaisku on muistutus siitä, että häneltä on jäänyt NBA-uransa aikana paljon pelejä väliin.

– En välitä (sopimusasiasta) ollenkaan. Olen pettynyt itseni puolesta, koska haluan auttaa joukkuekavereitani. Ikävä tappio maanantaina. En välitä muista asioista, Markkanen alleviivasi.

Haastattelussa Markkanen kertoi olleensa turhautunut ja pettynyt loukkaantumisen takia.

– Tein kaikkeni välttääkseni sen, mutta tämä kuuluu lajiin valitettavasti, Markkanen sanoi.

Hän sanoi tuntevansa olonsa paremmaksi. Haastattelun lopuksi Markkanen muistutti positiivisen asenteen merkityksestä.

– Ehken joka päivä, koska välillä on vaikeaa, mutta fiilis on parempi kuin viikonloppuna. Jos jäät murehtimaan tilannettasi, siitä ei hyvä seuraa.