Kommentti: Lauri Markkanen pelaa itselleen nyt jopa 100 000 000 dollarin sopimusta – kaksi tekijää ratkaisee

Chicago Bulls maksaa mielellään Lauri Markkaselle mitä hän haluaa, jos suomalainen osoittaa vihdoin terveyttä ja tasaisuutta, kirjoittaa Janne Oivio.

Vihdoin, Chicagossa huokaistaan. Vihdoin Lauri Markkanen alkaa näyttää siltä pelaajalta, jota Chicago Bulls toivoikin, kun se hankki suomalaisen oikeudet itselleen vuoden 2017 varaustilaisuuden yhteydessä.

Markkanen on pelannut vasta 12 ottelua tällä kaudella, mutta on varsinkin viime viikkoina näyttänyt eri pelaajalta kuin etenkin viime kaudella. Ei ole sattumaa, että yhtä lailla päävalmentaja Billy Donovan kuin Markkasen joukkuekaveritkin kehuvat uudenlaista aggressiivisuutta.

Suomalainen on pallotaitava, ja etenkin korille ajoissa näkyy uudenlaista pyrkimystä kohti tavoitetta. Markkanen ei enää tyydy ottamaan hyppyheittoja, jos ajolle aukeaa vähänkään tilaa.

20,5 pistettä per ottelu on parasta tahtia tähän saakka lyhyellä uralla. Tärkeämpää vielä ovat heittoprosentit. Sekä kahden että kolmen pisteen heitot uppoavat selvästi varmemmin. Eritoten kolmen pisteen heitoissa nousu 35 prosentin osumatarkkuudesta yli 40:een on kehitysaskel, jota asiantuntijat ovat jo hetken aikaa odottaneet.

Lauri Markkanen (vas.) on saanut kiitosta pelikavereiltaan, kuten Thaddeus Youngilta.­

Kaikki tämä yhdessä tarkoittaa, että Chicago Bulls uhkaa joutua toden teolla maksumieheksi, kun seuran ja pelaajan sopimusneuvottelut alkavat uudelleen ensi kesänä.

Aiemmat neuvottelut kariutuivat ennen joulukuun lopun takarajaa. Tuolloin pohjoisamerikkalaisissa medioissa uutisoitiin lähdetietojen pohjalta, että Markkanen halusi kiivaasti varmistaa jatkodiilin ja pettyi pahoin.

Kirjoitin tuolloin, että Bullsilla ei ollut mitään syytä panikoida neuvotteluissa ison miehensä kanssa. Markkaseen liittyi niin paljon epävarmuustekijöitä poissaolojen ja vaisun kolmannen NBA-kauden jälkeen. Paineet olivat Markkasella.

Bullsin tarjoama summa tai Markkasen leirin vaatimus eivät vuotaneet julkisuuteen. 23-vuotiaan Markkasen varausluokan kärkinimet kuten Jayson Tatum ja Donovan Mitchell saivat valtavat viiden vuoden jatkopaperit, jotka tuovat keskimäärin yli 30 miljoonan vuositulot. Samalla Los Angeles Lakersin luotettava rotaatiomies, samassa varaustilaisuudessa huudettu Kyle Kuzma solmi noin 13 miljoonan taalan vuositulot taanneen jatkodiilin.

Erot ovat valtavia.

Voitaneen olettaa, että Markkasen saama tarjous oli tuolloin lähempänä Kuzmaa kuin Tatumia. Mutta jos Markkanen jatkaa pelaamista samaan malliin kuin viime aikoina on nähty, kääntyy tilanne päälaelleen. Bulls saattaa yhtäkkiä hyvinkin saada etuoikeuden maksaa nuorelle avainpelaajalleen yli 20 miljoonan taalan vuositienestit.

Vaikka Bullsin lompakko ja palkkakattotilanne kärsisivätkin jossain määrin Markkasen parantuneista otteista, niin isomman rahan maksaminen ei varmastikaan heitä haittaisi. Ei yhdellekään NBA-seuralle ole tuska tai mikään maksaa 23-vuotiaalle orastavalle tähtipelaajalle suurta liksaa. Isompi ongelma olisi hätiköidä, sitoutua etupellossa ja kärsiä myöhemmin.

Lauri Markkasen aggressiivisuus korille lähtemisessä on ollut viime aikoina uudella tasolla.­

Mitä pitäisi tapahtua, että Markkanen myös saisi toivomansa jättisopimuksen? Kaksi asiaa tulee ensisijaisesti mieleen. Ensimmäinen on, että nyt pitää pysyä parketilla. Markkaselta on jäänyt tällä kaudella väliin jo tukku pelejä, eikä hän ole kertaakaan urallaan pelannut lähellekään täyttä NBA-kautta. Markkasen pitää osoittaa, että paikat kestävät.

Toinen asia on vaikeampi. Kun satumaiset miljoonat ovat pelissä, moni urheilija saa puristettua itsestään reilusti ylimääräistä niin kauan, että varmistaa itselleen mehevän sopimuksen. Kun muste on hädin tuskin ehtinyt kuivua, alkaa polvien suoristelu.

The Athleticin toimittaja Darnell Mayberry summasi asian hyvin taannoisessa artikkelissaan.

– Onko Markkanen osoittanut tällä kaudella mitään sellaista, mitä emme olleet jo aiemmin nähneet? On vaikea sanoa, että hän on, jollei perinteistä viimeisen sopimusvuoden tuomaa päättäväisyyttä oteta huomioon.

Mayberryn mukaan Bulls suorastaan rukoili Markkasta olemaan aggressiivinen kolmen vuoden ajan, mutta vasta sopimuksen tultua katkolle on tämä ominaisuus tullut esiin.

– Nyt seuran on oltava selvillä siitä, kuinka paljon tilannekohtaista kontekstia tämän kaiken takana on. Seurajohdon pitää selvittää, kumpi Markkanen nähdään parketilla myös sopimuksen tekemisen jälkeen, Mayberry kirjoitti.

Markkanen ei voi millään näyttää toteen, että tämä uusi, ennen näkemätön aggro-Lauri olisi kestävän kehityksen tulosta. Hän voi ainoastaan pyrkiä pelaamaan niin tasaisesti kuin mahdollista nyt nähdyllä tasolla, ettei Bullsille jää muuta vaihtoehtoa kuin iskeä tukaatit tiskiin.

Miten olisi neljä vuotta, 100 miljoonaa dollaria? Kuulostaa hurjalta summalta. NBA:ssa on, uskokaa tai älkää, peräti 57 pelaajaa, jotka tienaavat keskimäärin 25 miljoonaa taalaa per kausi tai enemmän.

Kaiken mennessä nappiin Markkasen markkina-arvo voi laskeutua noille main. Mutta se vaatii sellaista terveyttä ja suorituskyvyn tasaisuutta, jota suomalaiselta ei ole vielä tähän saakka NBA-uralla nähty.