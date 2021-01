Upporikas Kobe Bryant kuoli tasan vuosi sitten – järkyttävää onnettomuutta seurasi lesken ja hänen äitinsä välit tuhonnut rahariita

Urheilumaailma järkyttyi 26. tammikuuta 2020, kun Kobe Bryantia ja hänen 13-vuotiasta tytärtään kuljettanut helikopteri joutui kohtalokkaaseen onnettomuuteen.

Koripallolegenda Kobe Bryantin kuolemasta tulee 26. tammikuuta kuluneeksi tasan vuosi.

Bryant menehtyi 41-vuotiaana Kaliforniassa tapahtuneessa helikopterionnettomuudessa, jossa surmansa saivat hänen lisäkseen hänen 13-vuotias Gianna-tyttärensä ja seitsemän muuta henkilöä.

Bryant oli matkalla Giannan koripallo-otteluun, mutta matka päättyi helikopterin maahansyöksyyn. Turmakopterin kyydissä oli myös Giannan pelikavereita ja näiden vanhempia.

Sääolosuhteet olivat turmahetkellä todella huonot.

Onnettomuusuutinen järkytti tammikuussa 2020 ympäri maailmaa, ja osanottonsa ilmaisivat tavallisten kansalaisten lisäksi lukuisat urheilijatähdet yli lajirajojen.

Kuva Kobe Bryantia kuljettaneen helikopterin onnettomuuspaikalta.­

Onnettomuustutkinta on edelleen kesken, eikä viime kesänä julkaistussa 1700-sivuisessa raportissakaan julkaistu kuin esimerkiksi osia lentäjän ja lennonjohdon välisestä keskustelusta.

Los Angeles Lakersin legendan Bryantin ja hänen Vanessa-vaimonsa perheessä oli kaikkiaan neljä lasta, kaikki tyttöjä. Jäljellä olevista tyttäristä Natalia on nyt 18- ja Bianka 4-vuotias. Perheen kuopus Capri syntyi kesällä 2019 eli puolisen vuotta ennen isänsä kohtalokasta onnettomuutta.

Gianni-tytär oli Kobe Bryantin silmäterä.­

Vanessa Bryant kuvaili suruaan kaksi viikkoa onnettomuuden jälkeen Instagramissa näin:

– Aivoni eivät suostu hyväksymään sitä, että sekä Kobe ja Gigi ovat poissa. En vain kykene käsittelemään näitä kahta asiaa samaan aikaan. Yritän ymmärtää Koben kuolemaa, mutta kehoni ei vain suostu hyväksymään sitä, että Gigini ei tule koskaan takaisin. Se tuntuu väärältä. Miksi minä saan herätä uuteen päivään, kun tyttöni ei saa tehdä samoin! Olen niin vihainen. Hänellä oli niin paljon elämää edessä, hän kirjoitti.

Myöhemmin keväällä Vanessa Bryant julkaisi Instagramissa videon perheen Capri-tyttären ensimmäisistä askeleista. Capri antoi valoa pimeyteen, vaikka hänen isänsä ja siskonsa eivät olleetkaan jakamassa tuota koskettavaa hetkeä.

Kobe ja Gianna haudattiin pienimuotoisessa yksityistilaisuudessa, mutta myöhemmin Koben kunniaksi järjestettyyn muistotilaisuuteen Los Angeles Lakersin kotihallissa osallistui 20 000 ihmistä.

Surun murtama leski ja lapsensa menettänyt äiti Vanessa Bryant piti muistotilaisuudessa koskettavan puheen.

– Haluan tyttärieni muistavan, kuinka mahtava persoonallisuus, aviomies ja isä hän oli. Hän oli mies, joka halusi opettaa tulevia sukupolvia olemaan parempia ja olemaan toistamatta hänen omia virheitään, Vanessa Bryant sanoi.

Koripallolegenda Michael Jordan saattoi Vanessa Bryantin lavalta Kobe Bryantin muistotilaisuudessa.­

Kobe Bryantin muistotilaisuus keräsi valtavasti väkeä myös Staples Centerin ulkopuolelle Los Angelesissa viime tammikuun lopussa.­

– En nähnyt häntä kuuluisuutena enkä uskomattomana koripallon pelaajana. Hän oli minun rakas aviomieheni ja lastemme loistava isä. Hän oli minulle kaikki kaikessa... ja rakasti minua enemmän kuin kykenen sanoiksi pukemaan.

Vanessa ja Kobe Bryant maaliskuussa 2018.­

Kobe Bryantia pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista koripalloilijoista. Hän jätti jälkeensä maallisen jättiomaisuuden.

Talouslehti Forbes arvioi viime keväänä, että pelaaja olisi ansainnut uransa aikana peräti 680–770 miljoonaa dollaria (nykykurssilla noin 560–634 miljoonaa euroa).

Vanessa Bryant ja hänen äitinsä Sofia Laine vuonna 2020 rajuihin riitoihin. Tilanne kärjistyi joulukuussa, jolloin Laine haastoi oman tyttärensä oikeuteen.

Hän vaatii Bryantin perheeltä miljoonaluokan korvauksia ”vuosikausien palkattomasta työstä” perheen eteen. Laine väitti kanteessa toimineensa perheen henkilökohtaisena assistenttina ja lastenvahtina sekä joutuneensa työskentelemään Vanessa Bryantin vaatiman tarkan aikataulun perusteella.

Laine on vaatinut satojen miljoonien omaisuutta hallinnoiltavalta tyttäreltään viittä miljoonaa dollaria, taloa ja Mercedes-katumaasturia.

Laine on kertonut myös, että Kobe Bryant oli luvannut ennen kuolemaansa, että hän pitää lastensa äidistä huolta niin pitkään kuin hän elää. Nainen on myös väittänyt, että hänen tyttärensä on tehnyt kaikkensa sen estämiseksi.

Vanessa Bryant on ilmoittanut tiedotteessaan, että hänen äitinsä väitteet ovat täyttä valhetta. Tyttären mukaan äiti yrittää päästä käsiksi Bryantin perheen rahoihin kepulikonstein.

Kobe Bryant edusti koko NBA-uransa Los Angeles Lakersia, jonka riveissä hän voitti viisi mestaruutta (2000–2002, 2009 ja 2010). Hän lopetti huippu-uransa 2016.

Gianna ja Kobe Bryantia esittävä seinämaalaus Los Angelesissa.­

Viime lokakuussa Lakers palasi NBA:n mestariksi kymmenen vuoden tauon jälkeen ja omisti ykkössijan legendansa muistolle.

– Tragedian jälkeen halusimme vain voittaa Koben vuoksi. Emme pettäneet hänen luottamustaan. Tiedän, että hän katsoo meitä ylhäältä ja on ylpeä. Hän oli isoveli meille kaikille ja me teimme tämän hänen puolestaan, Lakersin tähtipelaaja Anthony Davis sanoi ESPN:lle.