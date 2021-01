Karl-Anthony Townsia on koeteltu korona-aikana hirvittävällä tavalla.

NBA-supertähti Karl-Anthony Towns, 25, kertoi Twitterissä, että on sairastunut koronavirustautiin.

Towns kertoi saaneensa ”hirveän tiedon” tartunnastaan ennen viime yön ottelua, jossa hänen edustamansa Minnesota olisi kohdannut Memphiksen. Peli peruttiin.

– Rukoilen päivittäin, että tämä viruspainajainen tyyntyisi. Anelen kaikilta, että virus otettaisiin vakavasti ja kaikkia varotoimenpiteitä noudatettaisiin. Emme voi pysäyttää virusta yksin, vaan siihen tarvitaan meidän kaikkien yhteistä panosta, Towns twiittasi.

Koronavirus on ollut hänen perheelleen hirvittävä koettelemus. Towns kertoi joulukuun alussa, että hänen äitinsä Jacqueline oli kuollut tautiin 59-vuotiaana. Sen jälkeen hän oli menettänyt vielä kuusi muuta perheenjäsentään.

Koettelemus näkyi Townsin viestissä oman sairastumisen jälkeen.

– Sydämeni särkyy, koska perheeni, erityisesti isäni ja siskoni, joutuu kärsimään diagnoosin aiheuttamasta ahdistuksesta. Tiedämme aivan liian hyvin, mikä lopputulos voi olla, Towns kirjoitti ja jatkoi:

– Lupaan siskonlapsilleni, Jolanille ja Maxille, etten joudu arkkuun heidän isoäitinsä viereen. Voitan taudin.

NBA:n verkkosivujen mukaan Minnesota Timberwolvesin joukkueessa on useita koronatartuntoja. Towns on pelannut tällä kaudella vasta neljä ottelua, joissa on tehnyt keskimäärin 22 pistettä per peli.