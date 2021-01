Urheilutähdet reagoivat USA:n sekasortoon julkaisemalla voimakkaan kannanoton – yöllä nähtiin myös 10 pelaajan joukkoprotesti

Miami Heatin ja Boston Celticsin joukkueet julkaisivat kannanoton Twitterissä.

NBA-koripalloliigan pelaajat reagoivat voimakkaasti mielenosoittajien tunkeutumiseen Yhdysvaltain kongressirakennukseen.

Milwaukee Bucksin ja Detroit Pistonsin välisen ottelun alussa Bucksin Giannis Antetokounmpo syötti pallon tahallaan ulos kentältä, ja kaikki kentällä olleet kymmenen pelaajaa polvistuivat.

Miami Heatin ja Boston Celticsin joukkueet julkaisivat ennen otteluaan Twitterissä kannanoton, jossa ihmeteltiin kongressiin tunkeutuneiden Donald Trumpin kannattajien ja viimevuotisten Black Lives Matter -mielenosoittajien erilaista kohtelua.

Tiistaina Yhdysvalloissa oli tullut julki tieto, että Jacob Blakea viime elokuussa ampunut poliisi ei saa rikossyytettä. Poliisi ampui Blakea selkään Kenoshan kaupungissa parkkipaikalla, kun tämä yritti mennä autoonsa.

Tapaus johti NBA-pelaajien laajaan protestointiin.

– 2021 on uusi vuosi, mutta jotkut asiat eivät ole muuttuneet. Pelaamme tänään raskain sydämin eilisen Kenoshan päätöksen jälkeen tietäen, että poliittiset johtajat kohtelevat mielenosoittajia pääkaupungissa eri tavalla riippuen siitä, millä puolella he ovat tietyissä asioissa. Viime kevään ja kesän mielenosoittajien ja tämän päivän laittomasti toimineiden mielenosoittajien huomiota herättävän erilainen kohtelu näyttää, miten paljon työtä meillä on tehtävänä, Heatin ja Celticsin pelaajat kirjoittivat.

Celticsin Jaylen Brown osallistui viime toukokuussa Atlantassa mielenosoitukseen George Floydin pidätyksen yhteydessä tapahtuneen kuoleman jälkeen.

– Tämä muistuttaa minua siitä, mitä Martin Luther King sanoi, että Amerikka on jakautunut kahtia. Yhdessä Amerikassa sinut tapetaan siksi, että nukut autossasi, myyt tupakkaa tai pelaat takapihalla. Toisessa Amerikassa voit rynnäköidä Capitolille, eikä siitä seuraa kyynelkaasua, ei joukkopidätyksiä. On 2021 – eikä mielestäni mikään ole muuttunut. Se täytyy tunnustaa. Me haluamme edelleen ajaa muutosta. Mutta emme ole vielä nähneet sitä. Haluamme pitää keskustelua yllä ja tehdä osamme, Brown sanoi pelin jälkeen ESPN:n mukaan.