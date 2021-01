Lauri Markkanen joutui sivuun Chicago Bullsin toiminnasta – syynä joukkuetoverin koronatartunta

Alimiehitetty Chicago Bulls kärsi 30 pisteen tappion Milwaukee Bucksin vieraana.

Lauri Markkanen (vas.) on yksi kolmesta Chicago Bullsin pelaajasta, jotka ovat alistuneet koronavirukselle.­

NBA-seura Chicago Bullsin vuosi alkoi synkästi.

Seura vahvisti Chandler Hutchisonin koronatartunnan, ja alimiehitettynä pelannut joukkue kärsi liigakierroksella 30 pisteen tappion Milwaukee Bucksin vieraana.

Bullsin tappio kirjattiin lukemin 96–126, kun se rimpuili vieraspelin ilman Hutchisonia, Lauri Markkasta, Tomas Satoranskya ja Ryan Arcidiaconoa.

Tilanne oli kohtuuton, kun Bulls pelasi neljän päivän sisään kolmannen vieraspelinsä. Kaiken lisäksi ohjelma jatkuu hektisenä, kun Bulls saa jo sunnuntaina kotikentällä vastaansa Dallas Mavericksin.

Tartunnan saanut Hutchison on eristetty Washingtoniin. Päävalmentaja Billy Donovan kertoi tartunnalle altistuneen kolmikon päässeen jo Chicagoon.

– Seuraorganisaatio on toiminut tilanteessa hienosti, koska voimme edelleen pelata koripalloa. Meillä on nyt paljon vastoinkäymisiä, mutta täytyy vain todeta, että maailma on nyt tässä jamassa, Donovan kommentoi tilannetta Chicago Sun-Timesille.

Bulls oli voittanut edellisiltana Washingtonin Otto Porterin ja Zach LaVinen johdolla. LaVine oli 16 pisteellä Chicagon tehopelaaja myös perjantaina, mutta Porter ei kyennyt toiseen mahtipeliin Markkasen tontilla. Porter jäi yhdeksään pisteeseen ja teholukemaan –25.

Milwaukeen Giannis Antetokounpo tehtaili pelissä 29 pisteen saaliin eli saman verran kuin Bullsin aloituksessa pelanneet Porter, Patrick Williams ja Wendell Carter yhteensä.

Puolustuksessa Donovan laittoi Antetokounpon Williamsin vastuulle.

– Se oli tietenkin iso haaste, mutta haluan totutella urallani siihen, että vartioin vastustajan parhaita pelaajia joka ilta, Williams kommentoi kokemusta.

– Ilta oli kehitysaskel minulle, sillä sain vähitellen juonesta kiinni. Nyt rintakehä on tosin hellänä, sillä sain vartioitavalta aika lailla olkapäätä kylkiini.

Antetokounpo on Bucksin 211-senttinen ja 110-kiloinen voimahyökkääjä.