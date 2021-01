Asiantuntijalta kiinnostava arvio Lauri Markkasen tulevaisuudesta: ”Hänellä on teoriassa täydellinen taitopaketti”

The Athleticin John Hollinger pitää Lauri Markkasen potentiaalia kovana, mutta näytöt ovat puutteellisia.

Lauri Markkasen sopimustilanne puhutti alkaneen NBA-kauden alla ja puhuttaa vielä pitkään. Hän jäi ilman jatkosopimusta ja pelaa kuluvan kauden aikana tulokassopimuksensa loppuun ilman varmuutta jatkostaan.

Arvostetun The Athleticin asiantuntija John Hollinger on jo laittanut ensi kesän vapaat agentit järjestykseen. 24-vuotias Markkanen on listalla sijalla 12.

– Markkanen voi liikkua vielä reilusti ylöspäin tällä listalla, jos hän pelaa hyvän kauden. Hän on tämän vapaiden agenttien luokan mysteeri, teoriassa hän on yhä aika nuori, ja hänellä on täydellinen hyökkäyspelin taitopaketti heittävänä isona miehenä pienempiä puolustajia vastaan, Hollinger kirjoittaa.

– Toistaiseksi teoreettiset taidot eivät ole realisoituneet parketilla, sillä hänen heittotehokkuutensa ei ole noussut sille tasolle, jolla hänen upealta näyttävä hyppyheittonsa näyttäisi olevan. Samalla pienet loukkaantumiset ovat olleet jatkuva riesa.

Hollinger on pitkän linjan NBA-asiantuntija. Lisäksi hän toimi 2012–19 NBA-seura Memphis Grizzliesin johtoryhmässä, vastuullaan juuri pelaajien arviointi. Markkasen tulevaisuuden arviointi ei ole helppoa, koska hänen ympärillään on niin paljon epävarmuustekijöitä.

– Mikä on reilu arvo hänen seuraavalle sopimukselleen? Emme oikein tiedä, ja siksi tiettävästi hän ja Bulls olivat kaukana toisistaan jatkosopimusneuvotteluissa. Toisen seuran tekemän tarjouksen pitäisi olla todella iso, jotta Bulls luopuisi hänestä. Se tulee rajoittamaan Markkasen markkinoita.

Ensi kesänä Chicago Bullsin vastustajilla on mahdollisuus tehdä suomalaiselle tarjous vapailla markkinoilla.

Vaikka Markkanen hyväksyisi toisen seuran tarjouksen, voi hänen pelaajaoikeuksiaan hallinnoiva Bulls yhä päättää pitää pelaajan riveissään, sillä tämä on rajoitettu vapaa agentti. Jos tarjous on liian väkevä Chicagon makuun, pääsee Markkanen vaihtamaan maisemaa.

Näin kävi ennen kuluvaa kautta serbialaiselle Bogdan Bogdanovicille. Hän allekirjoitti Atlanta Hawksin kanssa neljän vuoden, 72 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen. Bogdanovicin pelaajaoikeuksia hallussaan pitänyt Sacramento Kings ei halunnut vastata liian suurena pitämäänsä tarjoukseen ja päästi Bogdanovicin vaihtamaan maisemaa ilman korvausta.