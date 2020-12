Kuvat kertovat upporikkaan perheen idyllistä, joka tuhoutui – turmakopterissa kuollut Gigi, 13, oli Kobe Bryantin silmäterä

Kolme tytärtä ja vaimo Vanessa jäävät kaipaamaan helikopterionnettomuudessa kuollutta Kobe Bryantia ja Gianna-tytärtä.

Kobe Bryant ja kahdeksan muuta henkilöä kuoli helikopteriturmassa Kaliforniassa sunnuntai-iltana Suomen aikaa. Kuolleiden joukossa oli myös Bryantin 13-vuotias tytär Gianna Maria Onore Bryant.

Los Angeles Lakersin koripallolegenda Bryantin ja Vanessa-vaimon perheessä oli kaikkiaan neljä lasta, kaikki tyttöjä: Natalia Diamante, 17, Gianna, 13, Bianka Bella, 3, sekä viime vuonna syntynyt Capri Kobe.

Kobe Bryant tapasi tulevan vaimonsa Vanessa Lainen marraskuussa 1999. Nuori koristähti oli tuolloin 21- ja Vanessa 17-vuotias. Vanessa oli The Eastsidaz -räptrion taustatanssija. He tapasivat, kun omaa debyyttialbumiaan tehnyt Kobe sattui samaan aikaan samaan paikkaan.

Vaikea suhde omiin vanhempiin

Pari astui avioon vuonna 2001. Suhde aiheutti särön Bryantin ja hänen vanhempiensa Joen sekä Pamin suhteeseen. Bryant kertoi LA Timesille vuonna 2003, että hänen vanhempiensa mielestä Kobe astui avioon liian nuorena. He eivät myöskään pitäneet siitä, että Vanessa ei ollut afroamerikkalainen vaan latino. Vanhemmat eivät olleet häissä paikalla.

Suhde alkoi korjaantua 2000-luvun puolivälissä Natalian syntymän jälkeen. Vanhemmat olivat myös paikalla kentän laidalla poikansa kahden viimeisen mestaruusjuhlan aikana 2009 ja 2010.

Muutamaa vuotta myöhemmin kaikki kuitenkin muuttui uudelleen huonompaan suuntaan. Kobe suivaantui vanhemmilleen, kun he yrittivät hänen tietämättään lyödä rahoiksi myymällä poikansa lapsuuden muistoesineitä huutokaupassa.

– Meidän suhteemme on ihan paska. Sanoin heille: ”Ostan teille hienon kodin”. He vastaavat minulle: ”Se ei ole riittävästi”. Ja sitten myytte minun kamaani? Bryant kertoi ESPN:lle vuonna 2016.

Asiaa puitiin oikeussalissa. Joe ja Pam saivat sovittelun kautta oikeuden myydä puolen miljoonan dollarin edestä muistoesineitä. Myöhemmin he julkaisivat tiedotteen, jossa pahoittelivat tekoaan.

– Pahoittelemme väärinkäsitystä ja mielipahaa, jonka olemme voineet aiheuttaa. Arvostamme taloudellista tukea, jota Kobe on antanut meille vuosien varrella, tiedotteessa sanottiin.

Vahinko oli kuitenkin jo aiheutunut. Bryant ei unohtanut kaunoja parketilla eikä varsinkaan yksityiselämässä. Hän ei ollut puheväleissä vanhempiinsa vuosiin tapahtumien jälkeen. Ei ole tiedossa, korjaantuiko suhde lainkaan ennen Bryantin kuolemaa.

Lopettamisensa jälkeen vuonna 2016 Kobe kirjoitti Players Tribunessa kirjeen nuorelle itselleen. Siinä hän sanoi ”nuorelle Kobelle”, ettei tämän kannata ottaa vanhempiaan asianhoitajikseen. Hänen neuvonsa oli sijoittaa perheeseen, ei lahjoittaa rahaa.

Bryantin vanhemmat eivät olleet paikalla, kun Los Angeles Lakers jäädytti pelaajalegendansa numerot joulukuussa 2017.

Sen sijaan Koben suhde hänen kahteen sisarukseensa Shariaan ja Shayaan oli parempi. Kovaan työntekoon uskonut Kobe arvosti sitä, että kumpikaan ei halunnut olla riippuvainen hänen rahoistaan.

– He ovat kumpikin fiksuja, yliopistokoulutettuja naisia. Olen todella ylpeä heistä. He hankkivat omat työpaikkansa, omat elämänsä ja pitävät itsestään huolta. Heillä on parempi käsitys omasta itsestään ja siitä, keitä he ovat, eivätkä he kanna kaunaa minulle siksi, että olisivat minusta riippuvaisia, Bryant kertoi samassa haastattelussa.

Vanhimmat lapset innokkaita urheilijoita

Pelaajana Bryant tunnettiin armottomasta työmoraalistaan ja täydellisestä omistautumisesta pelille. Uransa päättymisen jälkeen ja aina menehtymiseensä saakka Bryant omistautui täydellisesti perheelleen. Hän ajoi lapsensa kouluun päivittäin ja valmensi heidän urheilujoukkueitaan.

Perhe asuu Newport Beachissä Los Angelesin piirikunnan eteläosassa. Parhaimmillaan Bryant omisti alueella kolme kotia. Yhden niistä hän myi vuonna 2015 yli viiden miljoonan euron hintaan. Julkkisten kodeista kirjaa pitävä Velvet Ropes-sivusto kertoo, että Bryantien koti on peräti yli 20 miljoonan euron arvoinen.

Aidatulla alueella sijaitseva, kaikkiaan yli 1 400 neliön huvila, on nelikerroksinen. Kokonaisuuteen kuuluu laaja piha-alue, jossa on mm. nuotioalue, uima-allas ja grillauspaikka. Tarkkoja tietoja talon sisältä on kovin vähän, sillä perhe ei ole juuri julkaissut kodistaan kuvia.

Bryantin vaimo Vanessa pitää myös erittäin tarkasti kiinni omasta yksityisyydestään eikä esiinny merkittävästi julkisuudessa.

Urheilu kulkee syvällä Bryantin suvussa. Bryantin isä oli entinen NBA-pelaaja ja hänellä oli myös pitkä valmentajaura. Hänet nimettiin Lakersin omistaman naisten WNBA-liigan Los Angeles Sparksin päävalmentajaksi vuonna 2005.

Joe Bryantin koripallogeenit periytyivät pojalle ja myös Koben vanhemmat lapset urheilivat.

17-vuotiasta Nataliaa ei puraissut koripallokärpänen. Pitkänhuiskea teini löysi sen sijaan intohimonsa lentopallosta. Hän pelasi high schoolissa Sage Hillissä ja myös isänsä perustamassa Mamba Ballersissa.

Natalia täytti reilu viikko sitten 17. Isä julkaisi tunteikkaan päivityksen Instagramissa.

– Paljon onnea rakkaani. Rakastan sinua rajattomasti. Tulet aina olemaan pieni prinsessani, Bryant kirjoitti.

Gianna eli ”Gigi” rakasti koripalloa. Helikopteriturmassa menehtynyt 13-vuotias oli isänsä silmäterä, ja koripallo oli heidän yhteinen harrastuksensa. Bryant itse ehti kertoa, että oman uransa päättymisen jälkeen hän ei jaksanut katsoa koripalloa ollenkaan vähään aikaan, mutta Giannan rakkaus lajia kohtaan sai hänetkin palaamaan sen pariin.

Bryant itse kertoi tyttärensä kunnianhimosta koripalloparketeilla Jimmy Kimmelin haastattelussa 2018.

– Joskus joku fani saattaa tulla sanomaan, että Kobe, sinun pitää saada perheeseesi poika, joka jatkaisi perintöäsi parketilla. Siihen Gianna vastasi, että hei faija, ei hätää, minä hoidan sen puolen. Ei siihen tarvita poikaa, Bryant kertoi Jimmy Kimmelin haastattelussa 2018.

Gigin unelmana oli päästä menestysyliopisto UConnin joukkueeseen ja sen jälkeen ammattilaissarja WNBA:han. Ylpeä isä julkaisi videon Giannan otteista pelissä vain viikkoa ennen kuolemaansa.

– Gigi kehittyy joka päivä, Bryant kirjoitti.

Slam-sivusto jakoi Twitterissä videon, jossa turmassa kuolleet isä ja tytär pelaavat yhdessä.

Avioliitto oli kariutua 2003

Bryantien avioliitto oli päättyä kahteen eri otteeseen. Vakavin välikohtaus alkoi vuonna 2003. Tuolloin koristähteä syytettiin raiskauksesta. 19-vuotias coloradolaisen hotellin työntekijä teki poliisille rikosilmoituksen, jossa hän sanoi Lakersin tähden pakottaneen tämän seksiin.

Bryant myönsi harrastaneensa seksiä naisen kanssa, mutta sanoi sen olleen suostumuksellista.

Tapausta käsiteltiin oikeudessa, ja läpi kauden 2003–04 Bryant sukkuloi NBA-pelien ja coloradolaisen oikeusistuimen välillä. Hänen avioliittonsa Vanessan kanssa oli karilla.

Syyskuussa 2004 rikossyytteet lopulta hylättiin, ja samana päivänä Bryant julkaisi tiedotteen, jossa hän pahoitteli tapahtunutta naiselle ja pyysi anteeksi toimintaansa.

– Haluan tehdä selväksi, että en kyseenalaista tämän naisen motiiveja. Hänelle ei maksettu rahaa. Hän on sopinut, että tätä lausuntoa ei voida käyttää minua vastaan siviilioikeudessa. Vaikka todella uskon, että mitä välillämme tapahtui tapahtui yhteisymmärryksessä nin ymmärrän nyt, että hän ei kokenut asiaa samalla tavalla. Todisteiden tutkimisen ja hänen todistuksensa kuulemisen jälkeen ymmärrän nyt, että hän ei suostunut siihen, mitä välillämme tapahtui, Bryant kertoi tiedotteessa.

Siviilioikeudessa asia sovittiin niin ikään. Los Angeles Timesin haastattelemien asiantuntija-arvioiden mukaan Bryant maksoi naiselle sovittelun yhteydessä yli kaksi ja puoli miljoonaa dollaria.

Taisteli avioliittonsa puolesta

Toisen kerran Bryantien avioliitto oli päättyä 2010-luvun alussa, kun Vanessa jätti avioerohakemuksen oikeuteen. Syyksi hän kertoi ”sovittamattomat erimielisyydet”. TMZ:n mukaan käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Vanessa epäili miestään jälleen uskottomuudesta.

Koristähti itse taisteli epätoivoisesti avioliittonsa pelastamisen puolesta. Pari sovitteli riitojaan yli vuoden ajan. Bryant kertoi vuonna 2016, että hän halusi voittaa vaimonsa sydämen takaisen suurella eleellä. Hän päätti opetella soittamaan pianoa.

– Oppitunnit olisivat olleet liian helppoja. Opettelin itse korvakuulolla.

Bryant opetteli pitämällä kuulokkeita korvillaan. Hän soitti tauotta Beethovenin Pianosonaatti numero 14:ää. Hän soittaisi sen vaimolleen, kun aika olisi kypsä.

– Jos istuu alas ja päättää, että oppii jonkin asian kunnes sen hallitsee, niin lopulta ei ole kauhean montaa asiaa, mitä ei voisi omaksua. Sen kappaleen halusin oppia. Siinä on niin paljon kauneutta ja tuskaa.

Vanessa otti Koben takaisin vuonna 2013 yli vuoden erossa olemisen jälkeen.

Bryantien perhe vuonna 2009: Kobe, Vanessa, Natalia ja Gianna. Perheen kaksi nuorinta syntyi vasta vuosia myöhemmin.­

Kobe sai Giannalta onnittelupusun kesäkuussa 2009, kun Lakers oli varmistanut NBA:n mestaruuden voitolla Orlando Magicista.­

Vanessa, Gianna ja Natalia Koben ottelussa vuonna 2015.­