Kommentti: Chicago Bullsilla ei ole mitään tarvetta tehdä Lauri Markkasen kanssa jatkosopimusta juuri nyt – ja sen huomaa

Lauri Markkasen neuvotteluasema Chicagon kanssa on surkea, kirjoittaa Janne Oivio.

Koripalloilija Lauri Markkasella on edessään uran ylivoimaisesti tärkein vuosi. Ammattiurheilijalla on aina erityisen kovat panokset pelissä, kun sopimus on katkolla. Markkanen on harvinaisen kovassa paikassa.

Onnistumisen ja epäonnistumisen ero mitataan useissa kymmenissä miljoonissa dollareissa. On toki niinkin, että Markkanen on tulokassopimuksellaan tienannut 20 miljoonaa taalaa ja sponsoritulot päälle. Hän vaikuttaa sen tyyppiseltä ihmiseltä, että pieni Eurojackpot-summa riittää mukavaan loppuelämään oikein hyvin.

Mutta.

Sopimuksen suuruus on Pohjois-Amerikassa paitsi statuksen mittari niin myös heijastus siitä, miten pelit kulkevat. Mitä isompi sopimus, sen suurempi arvo ja rooli. Loogista kaikki, eikö vain?

Sen vuoksi tulevalla sopimuksella on paljon merkitystä Markkaselle ja hänen seuralleen Chicago Bullsille. Ja kuten raportit Pohjois-Amerikasta kertovat, ovat neuvottelut umpikujassa.

Markkanen vakuuttaa haluavansa jatkaa Chicagossa. Chicago vakuuttaa haluavansa Markkasen. Kaikenlaista voi haluta, mutta lopulta markkina määrittää todellisuuden. Minä haluaisin Maseratin. Pankkitilille tienatut näytöt sanovat toista.

Jos asiaa tarkastelee suomalaispelaajan näkökulmasta, niin tässä on keskeinen ongelma: hän ei ole pystynyt osoittamaan pysyvänsä tasaisesti pelikunnossa. Amerikkalainen sanonta kuuluu, että tärkein taito on taito pysyä pelikunnossa. Ihan sama, miten hyvä pelaaja on, jos taidot eivät ole käytettävissä.

Markkanen pelasi tulokaskaudellaan kelvolliset 68 peliä, mutta sen jälkeen 52 ja 50. Kaudet ovat päättyneet vammoihin ja poissaoloihin, eikä suomalaisen minuuttikuorma ole ollut mitenkään poikkeuksellinen.

Lauri Markkasella on paljon näytettävää vielä NBA-parketeilla.­

Markkanen ei ole vielä odottanut sellaista tasaisuutta pelaajana, jolla muutaman ottelun mittaiset huippuvälähdykset jatkuisivat 10–15 ottelun ajan. Todellinen taso on vielä arvoitus.

Tällä kaikella on toki tekemistä myös entisen, onnettoman seurajohdon ja sitäkin onnettomamman valmennuksen kanssa. Mutta näitä asioita ei voi syyttää loputtomiin. Urheilussa kerma nousee pinnalle lähes vääjäämättä, jos taso oikeasti riittää.

Olennaisin realiteetti on tässä: Markkasesta tulee ensi kesänä, kuten on monesti toistettu, rajoitettu vapaa agentti. Tässä yhtälössä ”rajoitettu” on paljon olennaisempi sana kuin ”vapaa”. Siinä, missä kokonaan vapaa agentti saa valita seuransa ilman mitään rajoitteita, on Bullsilla mahdollisuus pitää Markkanen, jos se vain haluaa. Jos suomalainen saa huipputarjouksen toisesta seurasta, ei Bullsin tarvitse kuin vastata siihen ottamalla sama sopimus kontolleen, ja Markkanen jatkaa Chicagossa.

Rajoitettu vapaa agentti on vähän kuin keskiluokkaisen perheen 15-vuotias, joka kertoo elävänsä ”omilla rahoillaan”.

Kun tämän olennaisen realiteetin yhdistää Markkasen loukkaantumisherkkyyteen ja epätasaisuuteen, niin ymmärtää, miksi Bulls pelaa kovaa peliä.

Los Angeles Lakers solmi juuri rotaatiomies Kyle Kuzman kanssa kolmen vuoden, 40 miljoonan dollarin sopimuksen. Yli 13 miljoonaa vuodessa, siis. Markkasen varausluokan kärkinimet kuten Jayson Tatum ja Donovan Mitchell taas saivat hervottomat viiden vuoden jatkopaperit, jotka tuovat keskimäärin yli 30 miljoonan vuositulot.

Mihin Markkanen tällä tietoa asettuisi? Tästä syntyy se juopa, joka seurojen välillä vallitsee.

Kuzma, Tatum ja Mitchell ovat kaikki myös rajoitettuja vapaita agentteja, mutta heillä kaikilla oli suomalaista rutkasti vahvempi neuvotteluasema. Kuzma auttoi Lakersin mestaruuteen, Tatum ja Mitchell ovat jo liigan eliittipelaajia. Markkanen ei ainakaan vielä.

Chicagon uusi valmentaja Billy Donovan yrittää herättää uinuvan jätin eloon.­

Kuzman ja Tatumin sopimusten välinen ero esittää myös aika hyvin sen haitarin, missä Markkanen liikkuu. Ei, hänelle ei todellakaan olla tarjoamassa nyt 32 miljoonaa taalaa vuodessa. Mutta hän ei varmasti myöskään ”tyydy” tällä hetkellä 13 miljoonan vuosituloihin, koska onnistunut kausi nostaa hänet arvoasteikossa heti paljon korkeammalle.

Tästä päästään Markkasen leirin ainoaan pelimerkkiin näissä neuvotteluissa. Jos hän pelaa superkauden ja nousee Chicagon ykköspelaajaksi uudessa valmennuksessa, on hänen arvonsa yhtäkkiä aivan uudella tasolla. Puhutaan mahdollisesti jopa yli 20 miljoonan dollarin vuositienesteistä.

Miksi siis Chicago ottaisi riskin, eikä yritä kiinnittää Markkasta nyt? Kuten STT:kin spekuloi, jokuhan saattaa tarjota suomalaiselle vuoden kuluttua jättisopimusta, joka kävisi Bullsille liian kalliiksi.

Vastaus on tässä, ja se on todella yksinkertainen: Jos Markkanen todella lyö läpi tähtikategoriaan, Bulls maksaa enemmän kuin mielellään niin paljon kuin tarvitsee pitääkseen suomalaisen riveissään. Jos Markkanen pelaa keskinkertaisen kauden ja joku silti tarjoaa hurjaa sopimusta, irti päästäminen ei ole enää niin kivuliasta.

Jayson Tatum on Markkasen varausluokan priimus. Hän tienaa ensi kaudesta lähtien keskimäärin 32 miljoonaa dollaria vuodessa.­

NBA:ssa ei ole NHL:n tyylistä kovaa palkkakattoa, vaan ns. pehmeä katto ja luksusvero.

Toisin sanoen palkkakaton saa ylittää. Summa on enemmän ehdotus kuin laki. Toki jos sen ylittää kymmenillä miljoonilla, joutuu maksamaan luksusveroa.

Mutta Bulls ei ole lähelläkään tätä vaaraa, ei edes jos Markkaselle lankeaa jättisopimus.

Toisin sanoen jos he joutuvatkin maksamaan suomalaiselle vaikkapa yli 20 miljoonan superpalkan, sillä ei ole hirveästi eroa verrattuna siihen, että nyt tehtäisiin kompromissi.

Kukaan liigan kovimmista vapaista agenteista ei ole laittamassa neuvottelujaan jumiin päästäkseen Bullsiin.

Seuran ex-johto ajoi asiat niin ankeaan tolaan, että entinen maineseura on nykyisin punainen vaate liigan eliitille. Ennen kuin se imago muuttuu, ei Bulls tee palkkakattotilallaan mahtiliikkeitä vapailla markkinoilla.

Tällä hetkellä Bullsilla on kaikki kortit käsissään Markkasen pitämiseksi ensi kesänä. Se on fakta, jonka neuvottelujen takajumi meille kertoo.

Markkanen saa nyt jatkosopimuksen vain, jos on valmis sitoutumaan pitkäksi aikaa reilusti alle markkinahintansa. Siinä ei ole hänenkään kannaltaan mitään järkeä. Urheilijat eivät ole kuin me rivikansalaiset, jotka pelaamme elämässä varman päälle. Heitä ajaa kova itseluottamus ja kunnianhimo. Sellaiset ihmiset eivät yleensä tyydy pienimpään muruun. Jos luu jää käteen, niin aina voi sanoa, että otti riskin ja yritti.

Tämä tasapaino ei todennäköisesti enää muutu ennen sopimuksen tekemisen takarajaa. Ensi kesänä sitten nähdään, kumman vedonlyönti kannatti.