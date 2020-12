NBA:ta ei ole pelattu syksyllä koronaviruspandemian takia. Malik Beasley on ollut otsikoissa siviilielämän sotkujensa ja jatkosopimuksensa takia.

Malik Beasleylla on riittänyt puuhaa ennen NBA-kauden alkua.­

Minnesota Timberwolvesin heittävä takamies Malik Beasley allekirjoitti viime viikolla muhkean jatkosopimuksen: nelivuotinen diili on arvoltaan peräti 60 miljoonaa dollaria.

Beasleyn, 24, toimeentulon pitäisi siis olla turvattu joksikin aikaa.

Vauhti on päällä myös koripalloparketin ulkopuolella – toki NBA-kaudenkin on tarkoitus alkaa vasta 22. joulukuuta. Amerikkalainen viihdejulkaisu TMZ uutisoi Beasleyn viettäneen aikaa koripallolegenda Scottie Pippenin ex-vaimon Larsa Pippenin kanssa. Larsa Pippen on tullut viihdeyleisölle tutuksi mm. Kardashianin perheen elämästä kertovissa ohjelmissa.

Ex-aviopari Larsa ja Scottie Pippen kuvattuna seuraamassa koripallo-ottelua Chicagossa 2012.­

TMZ:n julkaisemissa kuvissa Malik Beasley ja Larsa Pippen, 46, kävelevät käsi kädessä Miamissa. Kuvat on otettu 23. marraskuuta eli muutama päivä ennen kuin Beasleyn uusi, 15 miljoonan dollarin kontrahti julkaistiin.

Malik Beasley ja Larsa Pippen nähtiin kävelemässä käsikkäin Miamissa 23. marraskuuta.­

Pippenin ja Beasleyn treffit olivat yllätys Beasleyn vaimolle Montana Yaolle.­

Kiusallista Beasleyn kannalta on se, että hän on perheellinen mies, jolla on myös lapsi vaimonsa Montana Yaon kanssa. TMZ:n mukaan vaimo odotteli miestään kotiin turhaan tämän 24-vuotispäivänä 26. marraskuuta.

Montana Yao on naimisissa Malik Beasleyn kanssa.

Yao otti New York Postin mukaan Instagramin tarinaosiossa julkisesti kantaa miehensä seikkailuihin ja ihmetteli, ettei näemmä ”edes tunne miestään”.

Beasleyn toimet olivat sikäli ennakoitavissa, että hän kävi jo pari viikkoa sitten kommentoimassa Larsa Pippenin Instagram-kuvaa näin: ”haluan vain viedä sinut treffeille ja kohdella sinua kuin kuningatarta”.

Tähän kuvaan Beasley esitti julkisen treffitoiveensa.

Beasleylla on siviilielämässään selviteltävänä muitakin sotkuja. Lokakuussa Beasleylle luettiin rikossyytteet syyskuussa tapahtuneesta välikohtauksesta, jossa hänen väitetään osoittaneen aseella kotinsa edustalla ollutta pariskuntaa ja näiden 13-vuotiasta lasta.

Beasley ja Yao saivat välikohtauksen jälkeen tehdyn kotietsinnän myötä myös syytteet huumausaineiden hallussapidosta.