Lauri Markkasen Chicago Bulls nappasi yllätysnimen NBA:n draftissa

NBA:n varaustilaisuus pidettiin viime yönä.

Lauri Markkasen NBA-joukkue Chicago Bulls panosti potentiaaliin valitsemalla NBA-koripalloliigan varaustilaisuuden neljännellä vuorolla laitahyökkääjä Patrick Williamsin.

Williams ei viime kaudella kuulunut edes Florida Staten yliopiston aloitusviisikkoon, mutta hänen kurssinsa nousi isosti niiden viiden kuukauden aikana, jotka varaustilaisuus viivästyi alkuperäisestä aikataulusta koronapandemian takia. Elokuussa 19 täyttänyt Williams oli varaustilaisuuden nuorimpia pelaajia, ja Bulls uskoo hänellä olevan pelaajana runsaasti kasvunvaraa.

Williams väläytteli yhden keskeytyneen kauden pituisella yliopistourallaan heittotaitoa ja kykyä luoda heittopaikkoja, mutta toisaalta hänen hyökkäyspään roolinsa oli rajallinen.

Williamsin pituudeksi ilmoitetaan 203 senttiä ja syliväliksi 211 senttiä. Hänen nimellinen pelipaikkansa on pieni laitahyökkääjä, mutta pelipaikkojen rajojen liudentumisen myötä hän pelannee NBA:ssa molempia laitahyökkääjän paikkoja. Bullsin ykkösmies pienen laitahyökkääjän paikalla on Otto Porter Junior, joka on viime kausina ollut pitkiä aikoja sivussa vammojen takia.

Edwards ykkösvaraus

Tämän vuoden varaustilaisuudessa ei ollut tarjolla yhtäkään etukäteen varmana supertähtenä pidettyä pelaajaa. Koronapandemian vuoksi pelaajien arviointi oli tavallistakin vaikeampaa, mutta lopulta varaustilaisuuden kolme ensimmäistä valintaa olivat odotetut, vaikka järjestyksestä olikin erilaisia ennustuksia.

Varaustilaisuuden ykkösenä Minnesota Timberwolves nappasi Georgian yliopiston 190-senttisen takamiehen Anthony Edwardsin. Golden State Warriors varasi kakkosena Memphisin yliopiston 215-senttisen keskushyökkääjän James Wisemanin. Varaustilaisuuden kärkipään pelaajista vaikeimmin arvioitavana pidetty takamies LaMelo Ball meni Charlotte Hornetsiin.

NBA:n ensi kauden harjoitusleirit alkavat joulukuun alussa ja runkosarjapelit 22. joulukuuta.