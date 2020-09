Yhden miehen tiukka päätös käynnisti ainutlaatuisen tapahtumasarjan – Donald Trumpille se voi olla kohtalokas

Koripallon supertähdet eivät erota urheilua politiikasta. Heidän aktivisminsa voi jopa ratkaista USA:n presidentinvaalit.

Milwaukee Bucksin George Hill (ylhäällä) aloitti valtavan mielenilmausten aallon. LeBron James (alhaalla) on ollut yksi urheilun näkyvimmistä aktivisteista.­

George Hill ei voinut pelata. Hän ei kerta kaikkiaan pystynyt siihen.

Milwaukee Bucksin oli määrä kohdata Orlando Magic NBA:n pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelussa viime viikon keskiviikkona, mutta takamies Hillin ajatukset olivat Bucksin kotiosavaltiossa Wisconsinissa.

Poliisi oli ampunut kolme päivää aikaisemmin mustaihoista Jacob Blakea seitsemän kertaa Kenoshan kaupungissa.

Hillistä tuntui järjettömältä pelata Floridan Disneyworldiin rakennetussa koronakuplassa koripalloa, kun koko maa kohisi afroamerikkalaisten kohtelusta ja poliisiväkivallasta. Parketille maalattu Black Lives Matter tai ihmisoikeuksia tukevat viestit pelaajien selässä eivät olleet muuttaneet mitään.

Useimmat Bucksin pelaajista olivat jo tehneet henkilökohtaiset alkuverryttelynsä, kun he kuulivat miksi Hill ei ole kokoonpanossa. Itsekin poliisiväkivaltaa kokenut Sterling Brown ilmoitti kantansa:

– Jos veljeni ei pelaa, en pelaa minäkään.

Seuraavaksi joukkueen supertähti Giannis Antetokounmpo ilmoitti vetäytyvänsä, sitten muut. Neljä minuuttia ennen aloitusheittoa ottelu peruttiin.

Protesti levisi kulovalkean tavoin. Kaikki saman illan ottelut NBA:ssa ja WNBA:ssa peruttiin. Myös baseballin MLB:ssä ja jalkapallon MLS:ssä jäi pelejä pelaamatta.

Professori Kenneth L. Shropshire on Arizonan valtionyliopiston Global Sport Instituten toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt urheilun parissa yli 40 vuotta mutta ei muista vastaavaa protestia.

– Tämä oli ainutkertainen, sillä siihen liittyivät ensin koko joukkue, sitten koko liiga ja lopulta muutkin liigat. Historiasta tiedämme yksittäisten urheilijoiden protesteja, mutta tähän verrattavissa on ehkä vain urheiluyhteisön vastustus Etelä-Afrikan apartheid-politiikkaa vastaan, Shropshire sanoo puhelinhaastattelussa.

Protestimieliala on kytenyt amerikkalaisessa urheilussa jo useita vuosia. Amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Colin Kaepernick osoitti syksyllä 2016 mieltään poliisiväkivaltaa vastaan polvistumalla kansallislaulun aikana, ja hänet suljettiin NFL:stä.

WNBA:n pelaajat ovat jo pitkään taistelleet näkyvästi ihmisoikeuksien puolesta.

Miesten koripallon suurin tähti LeBron James on johtanut NBA-pelaajien poliittista heräämistä. Hän on kinastellut Twitterissä presidentti Donald Trumpin kanssa mutta myös pannut rahansa likoon.

James on perustanut oman koulun syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja lahjoittanut miljoonia varattomien nuorten yliopistostipendeihin.

Lakersin Anthony Davis (vas.) ja LeBron James ennen Portland Trail Blazersia vastaan käytyä ottelua.­

Shropshiren mukaan viime viikon keskiviikon boikottiaalto oli seurausta Yhdysvaltain kireästä ilmapiiristä. Maassa on osoitettu mieltä ennennäkemättömän laajasti rasismia vastaan sen jälkeen, kun mustaihoinen George Floyd kuoli pidätystilanteessa Minneapolisissa toukokuun lopussa.

– Kaikki näistä asioista välittävät pelaajat olivat yhdessä samassa kuplassa ja saattoivat keskustella asioista, Shropshire huomauttaa.

Ei ole yllätys, että protesti käynnistyi juuri NBA:sta.

– NBA:ssa on enemmän afroamerikkalaisia pelaajia kuin muissa ammattiliigoissa. Heillä on muiden lajien urheilijoita suurempi tietoisuus näistä asioista ja enemmän tukea liigan johdolta.

NBA on ottanut ihmisoikeuksia tukevat viestit osaksi markkinointiaan, mutta viime viikon protestista liiga ei ollut etukäteen tietoinen. NBA ja pelaajat onnistuivat sopimaan pelien jatkamisesta, vaikka esimerkiksi James oli aluksi kauden päättämisen kannalla.

Shropshire huomauttaa, että NBA-joukkueiden omistajakunta eroaa esimerkiksi NFL:stä.

– NBA:ssa omistajat tapaavat olla nuorempaa, uuden rahan väkeä. NFL:n omistajat ovat konservatiivisempia, ja heidän joukossaan on paljon Trumpin kannattajia.

NBA-pelaajien protestilla ei ole yhtenäisiä ääneen lausuttuja tavoitteita. Bucksin pelaajat puhuivat heti vetäytymispäätöksensä tehtyään pukuhuoneessa puhelimessa Wisconsinin varakuvernöörin ja oikeusministerin kanssa. Pelaajat vaativat oikeutta Blakelle ja uudistuksia poliisilakeihin.

James on puolestaan keskittynyt äänestäjien oikeuksien ajamiseen. Yhdysvalloissa erityisesti mustaihoisten äänestämistä on vaikeutettu monin tavoin. James on perustanut järjestön, joka kouluttaa vapaaehtoisia vaalityöntekijöitä ja valistaa äänestämisen tärkeydestä.

Osana sopimusta pelien jatkamisesta NBA lupasi auttaa areenoiden muuttamisessa äänestyspaikoiksi marraskuun presidentinvaaleissa. Suuret äänestyspaikat purkavat jonoja, jotka monilla mustien asuinalueilla tapaavat venyä tuntien mittaisiksi.

Shropshire on ehdottanut, että pelaajat voisivat olla vaalipäivänä äänestyspaikoilla tervehtimässä äänestäjiä.

Mikäli James ja muut tähdet saavat NBA-fanit uurnille aikaisempaa aktiivisemmin, voi sillä olla jopa vaalit ratkaiseva merkitys.

Morning Consultin tutkimuksen mukaan NBA-faneista 42 prosenttia on Joe Bidenin demokraattisen puolueen kannattajia, kun Donald Trumpin republikaaneja tukee vain 26 prosenttia.

Trumpilla on NBA:ssa nähtyyn aktivismiin odotetusti mielipiteensä.

– Heistä on tullut ikään kuin poliittinen järjestö, ja se ei ole hyvä asia. Minusta se ei ole hyvä urheilulle eikä maallemme, Trump sanoi viime viikolla.