Kommentti: Seitsemän laukausta selkään oli liikaa – NBA-pelaajien boikotti antaa aihetta kuunnella, ei komentaa

Pohjois-Amerikassa pelaajat boikotoivat pelejä mustien kokeman poliisiväkivallan vuoksi. Somepeukuttelun tai -kiukuttelun aika on ohi. On aika kuunnella heitä, joita asia koskettaa, kirjoittaa Janne Oivio.

Seitsemän laukausta Jacob Blaken selkään oli viimeinen pisara pohjattomassa meressä. Siihen mereen on vuodatettu niin paljon verta ja kyyneliä, ettei niistä pidä lukua. Ahmaud Arbery ja Breonna Taylor. Eric Garner, Trayvon Martin. George Floyd. Ja niin moni muu.

Floydin hirvittävä kuolema toukokuussa herätti Yhdysvaltain mustan vähemmistön oikeusliikkeen uudelleen eloon. Blaken ampuminen oli brutaali muistutus siitä, että vaikka Black Lives Matter -mielenosoitukset ja kova julkinen muutospaine olivat saaneet jotain aikaiseksi, niin mustien arkitodellisuus oli yhä raaka – ja aivan erilainen – kuin mitään, mistä me tiedämme.

Tummaihoiset urheilijat ja viihdetaiteilijat ottavat, ja joutuvat ottamaan, toistuvasti ja näkyvästi kantaa, koska heillä on poikkeuksellinen mahdollisuus siihen. He tietävät, että heidän näköisensä ihmiset harvemmin saavat suunvuoroa. Vastuu on myös raskas taakka. Harva valkoinen virkaveli joutuu pohtimaan samoja asioita.

Television kommentaattorit ja lehtien kolumnistit ovat Amerikassakin useimmiten valkoisia. Ne, jotka yrittävät epätoivoisesti saada äänensä kuuluviin, hukkuvat niiden alle, joilla ei ole mitään kosketuspintaa tämän hetken tapahtumiin.

Keskiviikkoiltana NBA-pelaajat halusivat äänensä kuuluviin vaikka väkisin. Milwaukee Bucksin pelaajat kieltäytyivät pelaamasta Orlando Magicia vastaan. NBA perui loput illan pelit. Kolme muuta liigaa seurasi perässä, ja hyvä niin.

Blaken ampuminen järkytti Orlandon suljetussa koriskuplassa palloilevat pelaajat, ja syystäkin. Eteen tuli tilanne, jolloin töihin menemisessä ei vain ollut järkeä, eikä se tuntunut oikealta. Ei tällaisiin toimiin huvin vuoksi ryhdytä. Urheilu ei ole erillään muusta yhteiskunnasta.

Boikotit, samoin kuin Colin Kaepernickin alkuperäinen polvistumisprotesti, olivat toimina niin ravistelevia, että ne pakottivat omistajat, päättäjät ja katsojat kohtaamaan viestin, jota urheilija halusi välittää. Liikaa on yksinkertaisesti liikaa. Valtaapitävien on tehtävä enemmän vähemmistöjen suojelemiseksi Yhdysvalloissa. Se, että heitä pitää suojella omilta poliisivoimilta, kertoo niin monimutkaisesta ja monikerroksisesta ongelmien vyyhdistä, että sitä on täältä kaukaa vaikea käsittää.

Naisten NBA:n pelaajat ovat myös toimineet aktiivisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. WNBA:n pelejä peruttiin myös keskiviikkona.

Kysykää itseltänne: kuinka moni teistä on joutunut käymään oman lapsensa kanssa keskustelun siitä mitä tehdä oman henkensä säilyttämiseksi, jos poliisi pysäyttää? Se on arkielämää mustien Amerikassa. Käsittämätöntä missään muualla läntisessä maailmassa.

On helppo ajatella, että rotujen välinen tasa-arvo saavutettiin 1960-luvun kansalaisoikeustaistelujen jälkeen. Totuus on aivan toinen.

Faktat, numerot, tilastot ja suorat puheetkin kertovat siitä, että valkoinen Amerikka rakensi omaa valtakuntaansa erillään muusta kauan Jim Crow’n jälkeenkin, kun niin ei olisi saanut enää olla. Faktat, numerot ja tutkimukset osoittavat, että mustilla, latinoilla ja muilla vähemmistöillä on huomattavasti suurempi todennäköisyys joutua poliisiväkivallan kohteeksi kuin valkoisilla.

On turhaa pohtia, että ajautuvatko ihmiset omasta syystään niihin tilanteisiin. Seitsemän laukausta kenenkään selkään on seitsemän liikaa. Kahdeksan minuuttia ja 46 sekuntia kenenkään kaulan päällä on juuri niin paljon liikaa.

Meille nämä ovat lehtijuttuja, mustille amerikkalaisille arkisinta arkea.

Tällaisessa tilanteessa on usein parempi kuunnella kuin yrittää puhua päälle.

Vielä Kaepernickin kohdalla julkinen keskustelu onnistuttiin raahaamaan väkisin sivuraiteille – kansallishymni, patriotismi, asevoimat. Kaepernick menetti uransa, mutta hän näytti tietä heille, jotka nyt toimivat.

NBA-parketeilla ei pelattu keskiviikkona.

ESPN:n Howard Bryant esitti mielestäni tärkeän havainnon pelaajien protesteista ja ennen kaikkea ihmisten reaktioista niihin. Pinnan alla kuplii ilmiö, josta on nähtiin jälleen oma versionsa Suomessa asti. Passiivis-aggressiivinen sävy, jolla tivataan, että mitä tällaisilla protesteilla yritetään saavuttaa, tai miten miljonäärit protestoimassa vähäosaisempien puolesta on tekopyhää. Tai miten nyt sai riittää NBA:n seuraaminen, se on vasemmistoagendan valloittama.

Näiden kysymysten tarkoituksena – tietoisesti tai tiedostamatta – on riisua pelaajilta heidän itsemääräämisoikeutensa, kieltää heiltä inhimillisyys. Pelipaidan alla ei saa olla mitään muuta kuin palloa pomputtava tai kiekkoa lätkivä viihderobotti. Olet olemassa meidän viihdykkeeksi. Tanssi, marakatti!

Me emme omista urheilijoita, emmekä liioin näyttelijöitä tai viihdetaiteilijoita. Meidän ei ole pakko myöskään olla heidän kanssaan samaa mieltä, mutta esittäisin, että ehkä nyt olisi oikea aika kuunnella.

Pelaajat päättivät LeBron Jamesin ja kumppanien johdolla eilisiltana, että jatkavat pelejä viikonloppuna, mutta he haluavat oman liigansa vallanpitäjiltä – eritoten liigapomoilta ja miljardööriomistajilta – enemmän käytännön toimia sosiaalisen yhdenvertaisuuden puolesta.

Pelaajat näyttivät jo kerran, mihin ovat äärimmäisessä tilanteessa valmiita. He tietävät, että valkoiset seurapomot eivät vetäneet liipaisimesta, kun Blakea ammuttiin. Mutta he myös tietävät, että nämä herrat pitävät käsissään suuria vaikutusmahdollisuuksia, jos ne oikeasti kiinnostavat puheita pidemmälle. Kuten James asiaa eilen alleviivasi, muutos ei tapahdu pelkillä puheilla. Tarvitaan toimintaa.

Moderni urheilija on omalta osaltaan siihen valmis. Tähän kannattaa tottua, kunnes pohjattomaan mereen ei enää valu ylimääräisiä pisaroita.

Älä usko minua. Tutustu niiden puheisiin, kirjoituksiin ja tutkimuksiin, jotka joutuvat elämään tuossa todellisuudessa joka päivä.