Poliisi ampui tummaihoista miestä seitsemän kertaa selkään – supertähdet jakoivat videota raivoissaan

Donnel (vas.) ja Tamika Lauderdale puhdistivat kadulta verta. He ovat ammutun Jacob Blaken naapureita Kenoshan kaupungissa.

Jacob Blakea ammuttiin Yhdysvaltain Wisconsinissa.

Poliisi ampui tummaihoista Jacob Blakea seitsemän kertaa selkään sunnuntaina Yhdysvaltain Kenoshasassa, Wisconsinin osavaltiossa, kertoo muun muassa New York Times.

Poliisi tarttui Blakea paidasta, joka yritti sisään autoonsa. Samassa yhteydessä poliisi avasi tulen. Blaken kolme lasta olivat auton takapenkillä. Blake oli aseeton.

New York Timesin mukaan poliisi ei ole täsmentänyt medialle, mitä tilanteessa tarkalleen tapahtui.

Poliisi oli hälytetty paikalle kodin piirissä sattuneen välikohtauksen vuoksi.

Uutistoimisto AP:n mukaan Blake oli heinäkuun alussa saanut syytteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, kotirauhan häiritsemisestä ja häiriökäyttäytymisestä. Blakesta oli annettu pidätysmääräys. AP:n tietoon ei ole tullut, liittyikö ammunta kyseisiin syytteisiin.

Tilanteesta levisi sosiaalisessa mediassa sivustakatsojan kuvaama video, jonka katsomista ei suositella herkille.

– Kuten aina, nyt kiertävä video ei näytä erittäin dynaamisen tilanteen kaikkia koukeroita, kommentoi Kenoshan poliisijohtoon kuuluva Pete Deates tiedotteessa AP:n mukaan.

Maanantaina Blake oli New York Timesin mukaan hengissä sairaalahoidossa ja hänen tilansa oli vakaa.

Useat koripallon NBA-tähdet jakoivat videon sosiaalisessa mediassa ja ottivat Blaken ampumiseen rajusti kantaa.

NBA:n isoimmat tähdet ovat tällä hetkellä Orlandon kuplassa, jossa käydään koripalloliigan pudotuspelejä. Pelaajien mielenilmaukset tasa-arvon puolesta ja rasismia vastaan ovat olleet voimakkaasti esillä koko lopputurnauksen ajan.

– Ja te mietitte, miksi sanomme, mitä sanomme poliisista. Kertokaa joku minulle, mitä hemmettiä tämä on? Taas tummaihoinen mies on otettu kohteeksi. Tämä on niin väärin ja surullista. Olen pahoillani hänen, hänen perheensä ja kansamme puolesta. Haluamme oikeutta, twiittasi Los Angeles Lakersin supertähti LeBron James.

– Hitot otteluista ja pudotuspeleistä! Tämä on sairasta ja todellinen ongelma! Hullua! En löydä sanoja! Tämän takia, emme tunne oloamme turvalliseksi, kirjoitti Utah Jazzin Donovan Mitchell Twitterissä.

– Jos puolustat tätä tekoa... olet paskakasa ja osa ongelmaa. Hän kävelee pois päin, kyllä, mutta se ei tarkoita, että ammut häntä monta kertaa, totesi Lakersin Kyle Kuzma.

NBA:n mielenilmaukset, kuten muutkin laajamittaiset mielenosoitukset Yhdysvalloissa, saivat alkunsa toukokuun lopussa. Tummaihoinen George Floyd kuoli, kun poliisi oli painanut polveaan useita minuutteja hänen niskaansa.

Blaken ampuminen käynnisti mielenosoitukset ja levottomuudet Kenoshassa. AP:n mukaan hätiin on hälytetty kansalliskaarti.

Kenoshassa paloi maanantain vastaisena yönä.

Poliisi autoa oli hakattu.

Maanantaina myös demokraattipuolueen presidenttiehdokas Joe Biden otti tapaukseen kantaa NBA-pelaajien tapaan.

– Eilen poliisi ampui Jacob Blakea seitsemän kertaa selkään. Hänen lapsensa katselivat autosta. Tänään, heräämme jälleen suruun. Tarvitsemme täyden ja läpinäkyvän tutkinnan, Biden twiittasi.