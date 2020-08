NBA-tähti otti vastuuta pakkoraossa – mätti tyrmäävän pistemäärän nurkkaan ahdistetulle joukkueelleen

Damian Lillard nakutteli pisteitä.

Portland Trail Blazersin Damian Lillard nakutti 51 pistettä koripallon NBA-liigassa, kun joukkue oli miltei pakkovoiton edessä Philadelphia 76ersiä vastaan.

Portland nappasi Lillardin johdolla niukan 124–121-voiton.

NBA:n pudotuspelijoukkueet ovat selvillä lännen viimeistä joukkuetta lukuun ottamatta. Lohkon kahdeksatta paikkaa pitää Memphis ennen Portlandia, San Antoniota ja Phoenixia.

– Tämä oli erilaista, sillä kautemme oli vaakalaudalla. Jos olisimme hävinneet, emme olisi enää hallinneet kohtaloamme, Lillard sanoi.

Itälohkon mestaruushaastajiin lukeutuva Philadelphia menetti sairastuvalle tähtipelaajansa Joel Embiidin, joka satutti nilkkansa ottelun alussa. Kamerunilainen ei palannut kentälle.

Joukkueen toinen avainpelaaja Ben Simmons loukkaantui jo keskiviikkona ja joutuu polvileikkaukseen.

Portlandin voiton myötä New Orleansin ja Sacramenton pudotuspelihaaveet kuivuivat kokoon. Se on kova kolaus varsinkin New Orleansille, joka varasi viime kesänä hehkutetun kärkivarauksen Zion Williamsonin.

NBA:n pudotuspelit alkavat Orlandossa viikon kuluttua.