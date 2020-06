Muistiosta löytyi kiinnostava yksityiskohta – suomalainen keksintö urheilutähtien avuksi

NBA:n on määrä palata koronatauolta heinäkuun lopulla. Arkistokuvassa Los Angeles Lakersin supertähti LeBron James.

NBA-pelaajilla on mahdollisuus hyödyntää suomalaista teknologiaa kauden jatkuessa.

Koripallon NBA:n on tarkoitus jatkua heinäkuun lopulla tiukoin koronasäädöksin.

Koronaviruksen maaliskuussa keskeyttämä kausi on määrä pelata loppuun 22 joukkueen peleillä Floridan Disney World -teemapuistossa.

Sääntöjä on paljon.

Urheilumedia The Athletic (artikkeli maksumuurin takana) on saanut käsiinsä NBA:n pelaajayhdistyksen pelaajille lähettämän muistion, jossa on lueteltu yksityiskohtaisesti kaikki säännöt ja toimenpiteet, joilla miljoonia kaudessa ansaitsevien pelaajien terveys pyritään poikkeusoloissa varmistamaan.

Muistiosta löytyi suomalaisittain mielenkiintoinen yksityiskohta. Sen mukaan pelaajille tarjotaan mahdollisuutta hyödyntää oululaisen Oura Healthin älysormuksia.

– Pelaajat saavat mahdollisuuden käyttää Ouran älysormusta, joka saattaa auttaa koronaviruksen varhaista toteamista ja joka seuraa ruumiinlämpöä, hengitysteitä, sykettä ja muuta, muistiossa kerrotaan The Athleticin mukaan.

Suomalainen Oura on valloittanut maailmaa viime vuosina ja sen suosio on ollut nousussa koronapandemian aikana. Oura-sormus mittaa sormesta kehon tilaa, kuten sykettä ja lämpötilaa.

IS:n Digitoday kertoi huhtikuussa, että Oura oli päässyt mukaan UCSF-yliopiston (University of California, San Francisco) koronatutkimukseen, jossa terveydenhuollon työntekijöille annettiin 2 000 älysormusta oman kehonsa tarkkailuun.

– Sormuksen mittasignaalit ovat herkkiä havaitseman kehon tilan. Sen takia myös UCSF:n tutkijat kiinnittivät huomiota sen mahdollisuuksiin sairastumisen havaitsemisessa ja esimerkiksi siinä, että sairauden alkuvaiheessa voidaan vähentää sairauden leviämistä, Ouran tiedejohtaja Hannu Kinnunen taustoitti tuolloin IS Digitodaylle.

Oura-älysormus mittaa elintoimintoja.

Älysormusten lisäksi pelaajayhdistyksen muistiossa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet muun muassa matkustamiseen, eristäytymisaikoihin, kasvomaskien käyttöön, harjoittelukäytäntöihin, ruokailuihin, yöpymisiin ja terveystarkastuksiin.

Pelaajia myös muistutaan siitä, että heillä on lupa kieltäytyä pelaamisesta poikkeusoloissa.

Lähteiden mukaan NBA jatkuisi niin, että joukkueet pelaisivat 31. heinäkuuta alkaen kahdeksan ottelua runkosarjaa ja sen jälkeen vielä mahdolliset jatko-ottelut kummankin konferenssin viimeisestä pudotuspelipaikasta.

Joukkueiden harjoitusleirit kautta varten alkavat 9.–11. heinäkuuta.

Pudotuspelejä pelattaisiin elokuusta lokakuuhun. Seuraavan kauden harjoitusleirit alkaisivat 10. lokakuuta ja kausi 2020–21 aloitettaisiin mahdollisesti 1. joulukuuta.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on tukenut NBA:n suunnitelmia jatkaa kautta.

– Olin tyytyväinen, kun näin heidän (NBA) suunnitelmansa. He todella haluavat varmistaa pelaajien ja taustahenkilöiden turvallisuuden, Fauci kommentoi aiemmin kesäkuussa.