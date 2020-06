NBA ilmoitti pelaajilleen tiukan takarajan – päätös voi johtaa jopa 14 ottelun palkanmenetykseen

NBA-pelaajat saavat viikon aikaa ilmoittaa, aikovatko pelata kauden päätösturnauksessa.

NBA-koripalloliiga antaa pelaajille kesäkuun 24. päivään asti aikaa ilmoittaa joukkueilleen, mikäli he eivät aio olla mukana heinäkuun lopussa käynnistyvässä kauden lopputurnauksessa Floridan Orlandossa.

Pelaajat voivat jäädä pois lopputurnauksesta omalla ilmoituksellaan, eikä tätä pidetä työsopimuksen rikkomisena. Pois jäävät pelaajat voivat kuitenkin menettää korkeintaan 14 ottelun palkan.

– Tämä ei ehkä ole kaikkia varten. Se vaatii valtavia uhrauksia pelaajilta sekä kaikilta muilta mukana olevilta, kuten valmentajilta ja erotuomareilta, NBA:n toimitusjohtaja Adam Silver sanoi.

Koronaviruspandemian keskeyttämä NBA-kausi pelataan loppuun 22 joukkueen turnauksena Floridan Orlandossa. NBA on suunnitellut, että joukkueet asuvat ja pelaavat niin sanotussa kuplassa, jossa pelaajat ovat eristyksissä, eikä otteluissa ole yleisöä. Harjoitusleirit alkavat 9. heinäkuuta ja pelit Orlandossa 30. heinäkuuta.

Jotkut NBA-pelaajat ovat ilmoittaneet vastustavansa lopputurnauksen pelaamista ja perustelleet tätä George Floydin kuoleman aiheuttamilla protesteilla.

– Meidän mielestämme tämä on se, mitä me teemme. Me tarjoamme NBA-koripalloa. Tälle maalle se on hengähdystauko niistä valtavista vaikeuksista, joiden kanssa ihmiset taistelevat juuri nyt. Minusta se on myös NBA-pelaajien mahdollisuus kohdistaa huomiota sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, koska maailman huomio kiinnittyy NBA:han Orlandossa, jos me vain saamme tähän järjestettyä, Silver sanoi.