21-vuotias tähtiurheilija puhui ensi kertaa lapsena kokemistaan kauhuista – ”Sen ikäinen ei tiedä, mitä se on”

NBA-pelaaja Lonnie Walker IV avautui traumoistaan.

Pohjois-Amerikan koripalloliiga NBA:n nuori tähti Lonnie Walker IV, 21, on noussut nopeasti joukkueensa San Antonio Spursin luottopelaajaksi 5,6 piste per peli -keskiarvolla. Liigassa hurmannut Walker on lisäksi opittu tuntemaan hänen näyttävästä hiusmallistaan, joka on vaihdellut nuoren urheilijan uran aikana monesti.

Torstaina näyttävä kuontalo sai kuitenkin lähteä. Samalla Walker kertoi ensi kertaa syyn sen olemassaololle.

Hän kertoi joutuneensa seksuaalisen häirinnän, hyväksikäytön ja raiskauksen uhriksi ollessaan viidennellä luokalla.

– Totuus sen takana, että aloin tehdä näin varhain viidennellä luokalla, oli, että se oli toimi minulle huppuna. Viidennen luokan kesällä olin enemmän perheen kanssa.

– Minua häirittiin seksuaalisesti, minut raiskattiin, minua käytettiin hyväksi, minä jopa totuin siihen, koska sen ikäisen ei tiedä, mitä se on, Walker kertoi Instagram-tilillään ja jätti mainitsematta tekijöiden nimet.

Walker kävi jakamallaan videolla läpi elämäänsä hiustensa kanssa. Malli ja tyyli ovat vuosien aikana muuttuneet, mutta kaiken taustalla oli tunne siitä, että hänellä oli jokin asia elämässä omissa käsissä.

– Olin sinisilmäinen, utelias lapsi, joka ei tiennyt, millainen todellinen maailma on. Ajattelin, että hiukseni oli jotain, mitä pystyn kontrolloimaan. Hiukseni oli jotain, mitä voin itse hallita ja joka olisi minun. Ja se antoi minulle itseluottamusta.

Kokemuksistaan hiljaa pysynyt tähti koki kuitenkin päässeensä nyt pisteeseen, jossa hän oli valmis käsittelemään traumojaan.

– Viime aikoina oli hetki, jolloin en ollut parhaimmillani. Aiempi historia nousi mieleeni ja se sai aikaan henkisiä ”demoneita”... (Korona-)viruksen takia aloin todella katsoa itseäni peilistä ja nähdä, kuka todella olin suljettujenkin ovien takana, Walker kertoo.

Walkerin ulostulo sai välittömästi urheilijan seuraajat osoittamaan tukeaan hänelle. Videota oli ehditty kuuden tunnin jälkeen katsoa jo liki 200 000 kertaa. Sadat, jopa tuhannet osoittivat tukensa pelaajalle 215 000 seuraajan joukosta.

Walker kertoi päässeensä asian käsittelyssä pisteeseen, jossa hän pystyy katsomaan tapahtumia rauhassa.

– Annoin anteeksi kaikille, jopa niille jotka eivät sitä ansaitse, miksi? Koska se on kuollutta taakkaa. Aika ei odota ketään, joten miksi minun tulisi tuhlata omaani?

– Hiustenleikkuuni oli enemmän kuin vain leikkuu. Hiukseni oli maskini jolla piiloutua epävarmuuksien taakse, joita varten en kokenut maailman olevan valmis. Mutta nyt parempi kuin koskaan. Pois vanha. Tilalle uusi. Olen luonut nahkani henkisesti, tunnepuolelta, fyysisesti ja hengellisesti. Elämä tulee aina olemaan rankkaa. Täytyy pelata niillä korteilla jotka sinulla on ja koittaa saada voittokäsi. Ja jos häviää, se ei koskaan ole tappio. Se on opetus.

Walker varattiin NBA:han 2018. 196-senttinen yhdysvaltalainen on paikaltaan heittävä takapelaaja.

Hän debytoi liigassa Spursin riveissä 2018–2019 pelaten 17 ottelua runkosarjassa 2,6 pistekeskiarvolla.