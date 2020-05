Michael Jordanin NBA-debyyttiottelun pääsylipusta maksettiin järisyttävä summa

Michael Jordaniin liittyvät keräilyesineet ovat haluttua tavaraa.

Michael Jordanin NBA-uran ensimmäisen pelin pääsylippu syksyltä 1984 on myyty huutokaupassa lähes 25 000 dollarilla eli noin 22 500 eurolla, kertoi Chicago Tribune -lehti.

Kyseessä on ennätyssumma Jordanin debyytin yksittäisestä tiketistä.

Perjantaina päättynyt huutokauppa keräsi 62 huutoa, ja hinnaksi lipulle tuli lopulta 24 907,50 dollaria.

Lippu vei aikoinaan katsomaan Jordania ja Chicago Bullsia isännöimässä Washington Bulletsia NBA:n kauden 1984–85 avausiltana 26. lokakuuta 1984. Jordan teki ottelussa 16 pistettä, ja Bulls voitti ottelun 13 913 katsojan edessä.

Kausikortti vielä kalliimpi

Jordanin tulokaskauden pääsylippujen huutokauppaennätys on vuodelta 2018, jolloin Bullsin tuon kauden kausikortti myytiin 33 600 dollarilla.

Jordaniin liittyvien keräilyesineiden hinnat ovat nousseet, sillä Jordan on jälleen ollut esillä ESPN:n kohutussa "The Last Dance" -dokumenttisarjassa.

Hiljattain Jordanin tulokaskaudellaan käyttämät pelikengät huutokaupattiin 560 000 dollarilla eli noin 518 000 eurolla.