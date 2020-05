Ex-joukkuekaveri tyrmää Michael Jordanin väitteet itsestään – ”Miksi helvetissä hän toi sellaista esiin?”

Lakersin Horace Grant (oik.) vastassaan Spursin David Robinson konferenssifinaaleissa 2001. Grant on kommentoinut tyrmistyneenä NBA-legenda Michael Jordanin väitöksiä.

"Se on vain kaunaa."

Koripallon koronakevään maailmanlaajuinen puheenaihe on ollut The Last Dance -dokumenttisarja kaikkien aikojen koripalloilijan Michael Jordanin ja Chicagon Bullsin mestaruuskaudesta 1997–1998.

Dokumentissa Jordanin hampaisiin joutunut entinen joukkuekaveri Horace Grant tyrmäsi Jordanin puheet ESPN 1000 -radioaseman haastattelussa.

– Valhe, valhe, valhe... Jos MJ kantaa kaunaa, sovitaan se kuin miehet. Puhutaan siitä. Tai sovitaan se toisella tavalla, Grant puuskahti.

Jordan sanoi kymmenosaisessa dokumenttisarjassa, että Grant oli toimittaja Sam Smithin kohukirjan The Jordan Rules lähde. 1992 ilmestynyt kirja avasi lukijoille näkymän Bullsin kulissien taakse ja sisälsi myös Jordanille kiusallisia kohtia.

– Hän laittaa ilmoille valheen, että minä olin lähde. Sam (Smith) ja minä olemme aina olleet hyviä ystäviä ja olemme sitä yhä, mutta en koskaan kertoisi mitään henkilökohtaista pukuhuoneesta julkisuuteen. Sam Smith oli tutkiva toimittaja. Hänellä täytyi olla kaksi lähdettä kirjan kirjoittamiseen. Miksi MJ osoittaa minua?

Michael Jordanin urasta kertova dokumenttisarja on hurmannun ja kohahduttanut maailmanlaajuisesti.

Grant oli mukana Bullsin kolme peräkkäistä NBA-mestaruutta 1991–1993 voittaneissa joukkueissa aloitusviisikon laitahyökkääjänä. Hän muistutti radiohaastattelussa, että Jordanilla on taipumus kantaa kaunaa vuosien takaisista asioista.

– Se on vain kaunaa. Mielestäni hän osoitti sen tässä niin sanotussa dokumentissa, Grant sanoi.

Grant kummasteli myös sitä, että Jordan itse paljastaa nähneensä tulokaskaudellaan 1984–1985 joukkuekavereidensa käyttävän huumeita.

– Hän sanoo, että minä olin vasikka, mutta 35 vuotta myöhemmin hän kertoo menneensä tulokkaana joukkuekaverinsa huoneeseen ja nähneensä kokaiinia, marihuanaa ja naisia. Miksi helvetissä hän toi sellaista esiin? Mitä sillä on tekemistä minkään kanssa? Jos jotain haluaa sanoa vasikaksi, siinä on sellainen, Grant latasi.