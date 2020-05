Michael Jordan oli armoton alistaja – ei antanut joukkuekaverin edes syödä huonon pelin jälkeen

Michael Jordan saattoi olla ikävä joukkuetoveri.

Koripallolegenda Michael Jordanin tunnetuimpia piirteitä on aina ollut pohjaton voitonhimo.

Vielä 1980-luvulla Jordanin kiiltokuvaimago pysyi yllä, mutta vuonna 1992 ilmestynyt kirja The Jordan Rules raotti verhoa siihen todellisuuteen, joka odotti Chicago Bullsin muita pelaajia päivästä toiseen.

Sam Smithin kirjassa kuvattiin Bullsin mestaruuskautta 1990–91 – Bullsin ja Jordanin ensimmäinen mestaruus – joka nosti numeron 23 aivan lajin terävimmälle huipulle.

Smith kuitenkin esitti Jordanin ihmisenä varsin epäsuotuisassa valossa, ja kirja sisälsi useita tarinoita, jotka eivät varsinaisesti mairitelleet koristähteä. Jordanin käytös kulissien takana joukkuekavereita kohtaan – niin henkisesti kuin fyysisestikin – pääsi aivan uuteen valoon.

Smith joutui tuolloin niin Jordanin, Bullsin kuin kiukkuisten fanienkin maalitauluksi. Hän on jälleen julkisuudessa nyt kiitos ESPN-kanavan tuoreen dokumenttisarjan The Last Dance, joka kertoo Jordanin pitkästä urasta. Smith on yksi ohjelman lukuisista haastatelluista.

Samalla veteraanitoimittaja on kiertänyt ahkerasti eri ohjelmista kertomassa Jordanin vuosista Chicagossa. Amerikkalaisen KNBR-radioaseman haastattelussa hän paljasti jälleen uusia tietoja Jordanin kyseenalaisista motivointikeinoista.

– Useat pelaajat tulivat vuosien varrella kertomaan, että tiedätkö mitä. Hän (Jordan) otti Horace Grantilta ruuat pois, koska Grant pelasi huonon pelin. Michael kertoi lentoemännille: ”Älkää antako hänelle ruokaa, hän ei ansaitse sitä”, Smith kertoi.

Joukkuetoverit mielissään paljastuksista

Moni Smithille puhunut pelaaja oli mielissään, että toimittaja paljasti Jordanin salatun puolen kirjassaan. Ruokatarina, ja moni muu, ei päätynyt teokseen, koska pelaajat eivät kertoneet Smithille asiaa omalla nimellään. Smith ei halunnut esittää asiaa nimettömän lähteen kautta.

– Tällaisissa tilanteissa ei voi laittaa asiaa nimettömän lähteen piikkiin.

Jordan ei edelleenkään puhu Grantista aina mairittelevaan sävyyn. Kun Jordan Rules tuli puheeksi tuoreessa dokumentissa, leimasi Jordan juuri Grantin siksi pelaajaksi, joka laverteli Smithille tarinoita Jordanista. Grant kiisti asian, ja samoin on tehnyt muutama muu Bullsin pelaaja.

Smithin mukaan moni Bullsin pelaaja oli aikoinaan mielissään, kun hänen kirjansa tuli julki.

– Voin sanoa, että ne asiat, jotka tulivat julki olivat helpotus monille muille pelaajille. He ajattelivat, että Jordan saa ottaa osansa käytöksestään hetkeksi. Ja niin kävikin.

Jordan ja Grant olivat joukkuekavereita Bullsissa 1987–94. Seura voitti tuona aikana kolme mestaruutta. Grant voitti vielä neljännen Los Angeles Lakersissa 2001, Jordan kolme lisää Bullsin kanssa 1996–98.