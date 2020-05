Mies lähti lenkille, törmäsi entiseen poliisiin ja tuli ammutuksi – tapaus kuohuttaa Yhdysvaltoja: ”Meitä kirjaimellisesti metsästetään joka päivä”

NBA:n supertähti LeBron James otti kantaa Yhdysvaltoja kuohuttavaan tapaukseen.

Kuoliaaksi ammutun Ahmaud Arberyn tapaus on herättänyt raivoa Yhdysvalloissa. 25-vuotias Arbery oli helmikuussa lenkkeilemässä Georgian Brunswickissa, kun hän kuoli ampumahaavoihin.

Tapaus on nyt noussut uudestaan otsikoihin, sillä tiistaina julkisuuteen levisi video ampumisesta.

Videolla näkyy, kuinka Arbery törmäsi lenkillään kahteen mieheen, entiseen poliisiin Gregory McMichaeliin ja tämän poikaan Travisiin. McMichaelit pysäyttävät Arberyn ja yhteenoton seurauksena Arberya ammutaan.

CNN:n mukaan miehet olivat varta vasten jahdanneet lenkkeilevää Arberya. Guardianin mukaan miehet olivat nähneet Arberyn lenkillä, ottaneet mukaansa käsiaseen ja haulikon, hypänneet autoon ja ajaneet tämän kiinni.

Poliisiraportin mukaan Arbery ja Travis McMichael olivat kamppailleet jälkimmäisen haulikosta kun ase laukesi.

Arbery oli aseeton ja lenkkeili tavallisella asuinalueella. Tapaus on Yhdysvalloissa nostettu jälleen uudeksi surulliseksi esimerkiksi siitä, kuinka tummaihoinen mies surmataan ilman syytä.

– Meitä kirjaimellisesti metsästetään joka päivä / jokainen kerta kun astumme ulos kotiemme rauhasta. Ei voi mennä edes hiton lenkille! Mitä hittoa!? NBA:n supertähti, koripalloilija LeBron James kirjoitti Twitter-tilillään.

Myös esimerkiksi maan entinen varapresidentti, demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on ottanut kantaa tapaukseen ja vaatinut yksityiskohtausta selvittämistä.

– Tämä video on selvä: Ahmaud Arbery tapettiin kylmävärisesti, Biden kirjoitti Twitterissä.

CNN:n mukaan McMichaelit eivät helmikuussa joutuneet syytteeseen eikä heitä pidätetty, mutta videon tultua julki tapaus on etenemässä syyteharkintaan.

Piirisyyttäjä Tom Durden on vahvistanut, että aikoo viedä suuren valamiehistön (grand jury) eteen. Suuri valamiehistö on toimielin, joka päättää virallisen syytteen nostamisesta. Durden on jo kolmas piirisyyttäjä, joka on hoitanut tapausta. Aiemmat kaksi ovat jäävänneet itsensä. Durden ei ole kommentoinut, miksi Gregory ja Travis McMichaelia ei pidätetty helmikuussa.

Uutistoimisto AP:n mukaan Gregory McMichael kertoi poliiseille, että Arbery olisi hyökännyt väkivaltaisesti Travis McMichelin kimppuun kun McMichael nousi autosta haulikon kanssa.

AP:n mukaan Arberyn äitiä edustava lakimies Lee Merritt on sanonut, että McMichaelit ”suorittivat nykyajan lynkkauksen keskellä päivää”.