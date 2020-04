Allen Iverson oli hetken Kobe Bryantiakin suurempi tähti, mutta haaskasi satojen miljoonien omaisuutensa ylellisyyksiin – yksi nerokas sopimus pelasti täydeltä vararikolta

Philadelphia 76ersin ikoni haaskasi omaisuutensa autoihin, lahjoihin ja leväperäiseen elämään. Koripallosaavutuksia se ei häneltä silti poista.

1990- ja 2000-lukujen taite oli poikkeuksellista aikaa NBA:ssa. Michael Jordanin ja Chicago Bullsin aikakausi oli tullut päätökseensä. Legendat kuten Larry Bird ja Magic Johnson olivat jättäneet parketit aikaa sitten, ja 80-luvun lopulla tähdeksi nousseista mm. Charles Barkley ja kumppanit alkoivat olla tiensä päässä terävimpien huippujen joukossa.

Sukupolvenvaihdos oli kaikkea muuta kuin kivuton. NBA laajeni kovaa vauhtia, eikä pelaajatuotanto tahtonut pysyä perässä. Portit Euroopasta olivat vasta varovaisesti auenneet.

Kun Jordan lopetti kauden 1997–1998 jälkeen toista kertaa, alkoi välittömästi lajin seuraavan megatähden etsintä. Katseet kohdistuivat vuoden 1996 varaustilaisuuteen, josta tuli liigaan iso joukko nuoria superlahjakkuuksia; Stephon Marbury, Ray Allen, Kobe Bryant, Allen Iverson ja Shareef Abdur-Rahim olivat tilaisuuden kuumimpia nimiä, ja jokainen heistä oli aloittanut uransa lupaavasti.

Allen Iverson varattiin koko tilaisuuden ykkösenä Philadelphiaan. 76ers näki Georgetownin yliopistossa pelanneessa, vain hieman yli 180-senttisessä takamiehessä poikkeuksellisen tehopakkauksen. Sekään ei seuraa hidastanut, että Iversonilla oli nuorena ollut paljon vaikeuksia lain kanssa.

Iverson sai vuonna 1993 keilahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta pitkän vankilatuomion, mutta vapautui neljän kuukauden jälkeen. Virginian osavaltion kuvernööri armahti Iversonin ja myöhemmin vetoomustuomioistuin hylkäsi tuomion kokonaan puutteellisen todistusaineiston vuoksi.

Poikkeuksellinen Iverson olikin. Hän voitti vuoden tulokkaan palkinnon ja nousi raketin lailla liigan eliittiin. ”The Answerista” teki aivan erityisen hänen räjähtävät ensiaskeleensa, erinomainen pallonkäsittelytaito sekä täydellinen pelottomuus parketilla ja sen ulkopuolella. Jo tulokaskaudellaan Iverson haastoi pelottomasti Jordanin liigaottelussa ja sai liikkeillään legendan näyttämään suorastaan kömpelöltä.

Iverson oli yhtä räjähtävä parketin ulkopuolella kuin sen päälläkin. Hän otti usein yhteen valmentajiensa kanssa, eritoten Larry Brownin. Erityisesti Brownia harmitti Iversonin suhtautuminen harjoituksiin, mistä syntyi paitsi keskinäisiä yhteenottoja niin myös nokkapokkaa median kanssa. Iverson oli pelaajana täysin pelkäämätön, uhrautuva ja uurasti valtavia minuuttimääriä. Se oli hänen tavaramerkkinsä, ei virheetön harjoituksiin osallistuminen.

Kulttuurimurroksen tähti

Koko Yhdysvallat eli kulttuurillisen murroksen keskellä, ja Iversonin ikäpolven nuoret tummaihoiset miehet edustivat NBA:ssa ja yleisemmin populaarikulttuurissa jotain sellaista, mitä pääosin valkoinen yleisö ei ollut koskaan aiemmin kokenut. Hiphop valtasi alaa, ja Iverson oli vallankumouksen keulahahmoja. Se toi nuorelle pelaajalle paljon tunnettuutta ja rahaa, mutta myös ongelmia.

Iverson oli finaalien 2001 aikaan liigan suurimpia tähtiä, mutta Bryantin Lakers vei voiton.

– Kun olin nuori, sain kuulla ihan kaikesta vaatteista ja hiuksistani lähtien. AI, siinä on roisto. Katsokaa tuota tukkaa, se on kuin jengiläisellä. Hän ei pukeudu ammattimaisesti... tuhat eri juttua. Mutta ymmärtävätkö noin puhuvat, mistä on edes kyse? Korut ovat koruja. Hiukset ovat hiuksia. Vaatteet vaatteita. Kertokaa minulle tämä: onko kukaan koskaan tehnyt rikosta hiuksillaan? Okei, olen nuori ja musta, ja pukeudun kuten pukeudun. Mutta mitä oikeasti teen? Menen autolleni, kävelen töihin ja teen duunia, Iverson kirjoitti taannoin Players Tribunessa.

Ongelmat lain kanssa jatkuivat. Vuonna 1997 Iverson pidätettiin laittoman ampuma-aseen sekä marihuanan hallussapidosta. Välikohtauksia sattui pitkin seuraavaa vuosikymmentä.

2000-luvun alun megatähti

Parketilla kulki. Iverson valittiin 11 kertaa NBA:n tähdistöotteluun (2000–2010) ja kolme kertaa liigan ykköstähdistöön (1999, 2001, 2005). Liigan pistekuninkuuden hän voitti neljästi vuosien 1999 ja 2005 välillä.

Iversonin uran huippu osui kaudelle 2000–01. Tuolloin hän johdatti 76ersin NBA:n finaaleihin. Asetelma oli herkullinen: Iverson ja Sixers vastaan puolustava mestari Lakers ja Kobe Bryant.

Harva enää muistaa, että uransa ehdottomalla huipulla vuosituhannen vaihteessa Iverson oli paitsi liigan valovoimaisimpia tähtiä niin myös Bryantia suurempi tähti liigan valokeilassa. Bryant joutui jakamaan huomion Los Angelesissa uransa parhaita kausia pelanneen Shaquille O’Nealin kanssa. Iverson oli Philadelphiassa, Bryantin kotikaupungissa, kiistaton kuningas.

Allen Iverson valittiin kahdesti urallaan liigan tähdistöpelin parhaaksi pelaajaksi.

Vammat pilasivat uran loppupuolen

Kolikon kääntöpuoli oli selvä: Iverson vei uransa alkupuolella henkilökohtaiset palkinnot, Bryant voitti kolme peräkkäistä mestaruutta O’Nealin aisaparina. Iverson voitti finaalikaudella liigan arvokkaimman pelaajan palkinnon kaudella, mutta Bryant oli finaaleissa vahvempi.

Bryantin ja Iversonin urapolut kulkivat kuin ristiin. Kobe oli uransa alkuvaiheessa kakkosmies, mutta nousi vuosikymmenen puolivälissä itse dominoivaksi supertähdeksi, kun O’Neal kaupattiin Miamiin. Sitä seurasi kaksi mestaruutta, MVP-palkinto sekä lukuisia muita saavutuksia ennen uran päättymistä 2014. Hän otti paikkansa lajin aivan terävimmässä eliitissä.

76ers nosti Iversonin paidan kattoon vuonna 2014.

Iversonin uran huippu jäi sen sijaan lyhyeksi. Se jatkui vain 2000-luvun puoleenväliin saakka, mutta hiljalleen armoton työkuorma ja vaativa pelityyli ottivat omansa. Iverson pelasi lähes jokaisella uransa kaudella yli 40 minuuttia per ottelu. NBA-pelissä minuutteja on kaikkiaan 48, joten jokainen voi laskea siitä kuormituksen, joka 183-senttiselle pelaajalle tulee kaksimetristen donkkitankkien keskellä.

Nykyisin pelaajien peluutuksesta ja lepuutuksesta ollaan tarkempia, ja harva pelaa enää edes 36 minuuttia per peli. Se pidentää peliuraa, vaikka kokonaistehot ovatkin pienempiä.

76ers alkoi hyytyä vuosikymmenen edetessä ja Iverson kaupattiin Denveriin kesken kauden 2006–07. Nuggetsin vuosina pitkien pelien vero alkoi näkyä raadollisesti. Hän ei enää tervettä päivää koripalloilijana nähnyt, ja seuraavat kaudet menivät loukkaantumisten vuoksi pipariksi. Iverson käväisi vielä Detroitissa ja Memphisissä ennen paluuta Philadelphiaan, jossa NBA-ura päättyi keväällä 2010.

Kun Iverson oli Denverissä 2000-luvun puolivälissä, oli Kobe noussut liigan eliittiin. Iversonin ura oli jo laskusuunnassa.

Vaikka uran loppu ei ollut enää loistokas, niin Philadelphiassa hän on fanien kaikkien aikojen suosikkeja ja seuran historian ikonisimpia pelaajia. Sixers nosti hänen numeronsa 3 kotihallin kattoon vuonna 2014.

Rahaa tuli, rahaa meni

Iverson piipahti vielä Besiktasissa, mutta sekin keikka loppui jalkavammaan. Iverson lopetti virallisesti vasta 2013, mutta edelliset pelinsä hän pelasi loppuvuodesta 2010.

Supertähti löi pelaamisella komeasti leiville. Hän tienasi pelaajauransa aikana muhkeat 142 miljoonaa euroa pelkästään palkkatuloina. Lisäksi hän tienasi kymmeniä miljoonia eri sponsorisopimuksista.

Rahaa myös meni. Iversonin tapaa huolehtia taloudestaan voi kutsua leväperäiseksi. Vaatimattomista oloista ponnistanut koristähti halusi auttaa ja tukea laajaa lähipiiriään ja kustansi näiden elämää avokätisesti. Kerran joukkuekaveri Larry Hughes sai nauttia Iversonin leväperäisyydestä yllättävällä tavalla.

– Larry seisoskeli siinä vierelläni, ja hän on ihan tokkurassa, sellaisessa Bentley-tokkurassa. Hän katsoo sitä ja katsoo sitten minuun ja sanoo, että hänen on aivan pakko ostaa tuollainen. En edes epäröinyt. Sanoin, että otapa tuo minun. En ole koskaan nähnyt ketään niin kiitollisena, Iverson kirjoitti Players Tribunessa.

Allen Iverson Philadelphia Philliesin baseball-ottelussa vuonna 2019.

– Larry varmaan ajatteli, että se oli ainoa Bentleyni. No ei. Minulla oli, sanotaanko, muutama niitä tuolloin. Olen kiva, mutten niin kiva.

Iverson itse nuoren urheilutähden tapaan luonnollisesti asui prameassa huvilassa, ajoi kalliita autoja ja tykästyi kovin kimalteleviin helyihin. Kukapa ei, kun miljoonat polttavat taskuun reiän ja ikää on mittarissa 20 ja rapiat?

Erikoisempiakin tapoja löytyi. Tiettävästi Iverson oli perso käteiselle rahalle ja piti sitä suurissa määrin huvilassaan – roskasäkeissä. Eikä hän pitänyt aina kovin tarkkaa lukua roskasäkeistä, joten rahaa saattoi vain kadota. Kertoman mukaan Iverson harvoin otti pelimatkoille matkalaukkua, hän vain osti kohdekaupungista tarvitsemansa ja jätti sinne.

Raha, kuten mies itsekin sanoi, on vain rahaa.

Raha, kuitenkin, voi joskus loppua. Ja Iversonille niin oli käydäkin. Kaikki hänen pelivuosiensa tienestit ovat tiettävästi sulaneet erilaisiin hurvituksiin ja ylellisyyksiin sekä muiden ylläpitoon. Koristähden ongelmat tulivat julkiseen tietoisuuteen vuonna 2012, kun hän joutui oikeuteen lähes 900 000 dollarin maksamattomasta laskusta eikä pystynyt tai suostunut suorittamaan sitä.

Iversonin pelastukseksi uran jälkeen on kuitenkin koitunut hänen nuorena solmimansa tossusopimus Reebokin kanssa. Urheiluvaatejätti antoi Iversonille elinikäisen sopimuksen vuonna 2001 MVP-palkinnon jälkeen. Uusi sopimus tuli vanhan 10 vuoden, 50 miljoonan dollarin sopimuksen päälle. Se takaa Iversonille muhkeat 800 000 dollaria vuodessa, ja sen lisäksi sopimuksessa on 32 miljoonan dollarin rahasto. Tämä tulee Iversonin käytettäväksi 11 vuoden kuluttua, kun hän täyttää 55.

Iverson, nyt 44, saa tuosta summasta itselleen kuitenkin vain puolet, sillä toinen puolikas menee ex-vaimolle Tawannalle. Joka tapauksessa Iverson pystyy Reebokin rahoilla välttämään sen perikadon, joka kohtaa suurta osaa NBA-tähdistä, jopa niitä, jotka ovat tienanneet uriensa aikana kymmeniä tai jopa satoja miljoonia. Tilastollisesti peräti 60 prosenttia kaikista NBA-pelaajista tekee vararikon viiden vuoden sisällä peliuran päättymisestä.