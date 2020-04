NBA-tähti teki tärkeän lahjoituksen lapsille

Houston Rocketsin Russell Westbrook tukee kaupungin koronaviruskamppailua.

Houston Rocketsin NBA-tähti Russell Westbrook tukee kaupungin koronaviruskamppailua tietokonelahjoituksella.

Hän on perustanut Westbrook's Why Not -ohjelman, joka järjestää yhteistyössä voittoa tavoittelemattoman Comp-U-Doptin kanssa tietokoneita etänä opiskeleville lapsille.

Westbrook on jo rahoittanut 650 tietokoneen hankinnan.

– Olemme voineet merkittävästi kasvattaa konevarastoamme Russell Westbrookin ohjelman ansiosta. Nyt voimme varmistaa lasten etäopiskelun Houstonin vähäosaisten perheissä, kiitteli Comp-U-Doptin edustaja Colin Dempsey.

Comp-U-Dopt on jo jakanut lähes tuhat tietokonetta perheisiin, joilla ei ole ollut varaa hankkia lapsille kotitietokonetta. Koneet jaetaan perheisiin arvontajärjestyksessä.

Houstonin kaupunginjohtajan Sylvester Turnerin toimiston mukaan 83 prosenttia tietokonetukea saavista asuu perheissä, joiden yhteiset vuosiansiot jäävät alle 35 000 dollarin eli 32 000 euron.