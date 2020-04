Supertähti LeBron Jamesilla kotikutoinen treenimetodi ja 15-vuotias harjoittelukaveri

LeBron James on koripalloilun supertähti.

LeBron James kertoi tunnelmistaan.

Koripalloliiga NBA:n ykköstähti LeBron James kertoi puhelinkokoushaastattelussa tunnelmistaan koronaviruspandemian keskellä. James ihmetteli vakavaa virustilannetta ja toivoi, että koripallokausi 2019–2020 voitaisiin vielä pelata päätökseen.

Yhdysvalloissa oli worldometersin seurannan mukaan todettu yli 435 000 virustartuntaa torstaiaamuun mennessä. Kuolonuhrien määrä oli maassa lähes 15 000.

– Miten tämän pandemian voisi määritellä? Tämä on luonnotonta, jotain ennen kokematonta. Eivät tällaista ole kokeneet minua vanhemmatkaan ihmiset, James sanoi ja totesi tapahtumien ylittävän tavallisen ihmisen käsityskyvyn.

– Ei tässä voi kuin seurata päivittäin muuttuvaa tilannetta.

LeBron James työssään maaliskuun alussa.

Jamesin, 35, harjoittelu on eristyksissä yhtä kotikutoista kuin muillakin joukkuelajien urheilijoilla. Hän on pelaillut kotipihalla koripalloa 15-vuotiaan poikansa Bronnyn kanssa. Joukkuetovereihin ja Los Angeles Lakersin valmentajaan Frank Vogeliin hän on ollut yhteydessä vain puhelimitse.

James toivoo, että NBA:n keskeytetty pelikausi voitaisiin pelata loppuun. Lakers johti liigan keskeytyshetkellä 11. maaliskuuta läntistä konferenssia ja se oli menossa ensi kertaa kevään 2013 jälkeen pudotuspeleihin.

– Olen ylpeä siitä, miten pystyimme parantamaan peliämme lyhyessä ajassa. Tätä ei voi kuitenkaan laskea miksikään saavutukseksi, jos loppukausi jäisi pelaamatta, James sanoi kesken jääneestä kaudesta.

NBA-liigan johtaja Adam Silver arvioi alkuviikosta, että päätös pelikauden jatkosta voidaan tehdä aikaisintaan toukokuussa. James sanoi luottavansa asiantuntijoihin.

– Olen valmis pelaamaan heti, kun edes jonkinlainen ihmisten kanssakäyminen on sallittu, James vakuutti.

– Minulle sopii, jos pelaaminen ja pelien ulkopuolinen elämä järjestetään turvallisesti vaikka Las Vegasissa tai jossain muualla. Tällaisia keskusteluja on käyty.

James sanoi maaliskuussa, ettei hän haluaisi pelata liigaotteluita ilman yleisöä. Keskiviikon haastattelussa hän antoi ymmärtää suhtautuvansa avoimin mielin eri vaihtoehtoihin.

– Voimme edetä ottelusuunnitelmissa sen jälkeen, kun päättäjät ja viranomaiset saavat tilanteen haltuun ja voivat todeta pelaamisen tavalla tai toisella turvalliseksi, James totesi.

– Tärkeintä on nyt turvallisuus. Meidän on lähdettävä siitä liikkeelle.

Kahdella Lakersin pelaajalla todettiin koronavirustartunta maaliskuussa. Pelaajat olivat sen jälkeen kahden viikon karanteenissa, ja seura kertoo kaikkien pelaajien olevan nyt terveinä.